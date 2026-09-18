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    Lạm dụng nước tăng lực tàn phá cơ thể như thế nào?
    VideoSức khỏe

    Lạm dụng nước tăng lực tàn phá cơ thể như thế nào?

    Trang Châu-Bùi Oanh

    Trong nhịp sống hiện đại hối hả, nước tăng lực đã trở thành thức uống giúp nhiều người tỉnh táo và nạp năng lượng tức thì. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ chuyên trang sức khỏe Verywell Health, những đồ uống kích thích này nếu bị lạm dụng thường xuyên sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường, âm thầm tàn phá các cơ quan nội tạng và hệ thần kinh của bạn.

    Tác hại rõ rệt nhất của nước tăng lực nằm ở việc làm tăng nhịp tim và huyết áp đột ngột. Hàm lượng caffeine đậm đặc có trong mỗi lon nước khi nạp vào cơ thể sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm phóng thích lượng lớn hormone căng thẳng. Tình trạng này khiến các mạch máu bị co thắt, buộc tim phải co bóp mạnh và nhanh hơn, về lâu dài sẽ đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ. 

    Bên cạnh áp lực tim mạch, hệ thần kinh của người lạm dụng nước tăng lực cũng phải trả giá đắt bằng chứng mất ngủ kinh niên. Việc duy trì một lượng caffeine cao trong máu suốt cả ngày sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ và ngủ không sâu giấc. Khi giấc ngủ bị thiếu hụt, cơ thể rơi vào vòng lặp mệt mỏi, buộc bạn phải tiếp tục tìm đến nước tăng lực vào ngày hôm sau để duy trì sự tỉnh táo giả tạo.

    Lạm dụng nước tăng lực tàn phá cơ thể như thế nào? - Ảnh 1.

    Lạm dụng nước tăng lực tàn phá cơ thể như thế nào?

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