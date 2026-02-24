Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nên làm gì khi cơ thể đột ngột mất năng lượng?
Video Sức khỏe

Nên làm gì khi cơ thể đột ngột mất năng lượng?

Trang Châu - Bùi Oanh
24/02/2026 10:59 GMT+7

Nhiều người trong chúng ta có thói quen tìm đến cà phê hoặc nước tăng lực mỗi khi cảm thấy uể oải, mất năng lượng. Tuy nhiên, theo Bác sĩ Joseph Mercola - chuyên gia y khoa tại Hoa Kỳ chia sẻ trên Verywell Health, một cốc nước lọc có thể mang lại hiệu quả tương tự, thậm chí còn an toàn và bền vững hơn.

Thực tế cho thấy ngay cả tình trạng mất nước rất nhẹ cũng đủ làm sụt giảm năng lượng và khả năng tập trung trước khi cơ thể kịp phát đi tín hiệu khát. Quan niệm chỉ khi khát mới cần uống nước là một sai lầm phổ biến. Bác sĩ Mercola nhấn mạnh rằng khi cơ thể mất khoảng 1% đến 2% trọng lượng do thiếu nước, lưu lượng máu sẽ bắt đầu chậm lại khiến lượng oxy cung cấp cho não bộ và cơ bắp giảm sút. Hệ quả tất yếu là cơ thể rơi vào trạng thái trì trệ, đầu óc kém minh mẫn và phản xạ chậm hơn kèm theo sự sụt giảm động lực làm việc.

Nên làm gì khi cơ thể đột ngột mất năng lượng? - Ảnh 1.

Nên làm gì khi cơ thể đột ngột mất năng lượng?

 

Bác sĩ ơi: Ung thư phổi giai đoạn sớm sẽ điều trị ra sao?

Ung thư phổi nếu được phát hiện sớm, sẽ điều trị triệt để, ít để lại hậu quả. Theo các bác sĩ, việc khám, tầm soát định kỳ giúp người bệnh bớt đau đớn, phác đồ điều trị nhẹ nhàng hơn.

