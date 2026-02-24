Thực tế cho thấy ngay cả tình trạng mất nước rất nhẹ cũng đủ làm sụt giảm năng lượng và khả năng tập trung trước khi cơ thể kịp phát đi tín hiệu khát. Quan niệm chỉ khi khát mới cần uống nước là một sai lầm phổ biến. Bác sĩ Mercola nhấn mạnh rằng khi cơ thể mất khoảng 1% đến 2% trọng lượng do thiếu nước, lưu lượng máu sẽ bắt đầu chậm lại khiến lượng oxy cung cấp cho não bộ và cơ bắp giảm sút. Hệ quả tất yếu là cơ thể rơi vào trạng thái trì trệ, đầu óc kém minh mẫn và phản xạ chậm hơn kèm theo sự sụt giảm động lực làm việc.

Nên làm gì khi cơ thể đột ngột mất năng lượng?