Dùng công nghệ để lan tỏa những điều tử tế

Đó là khi những bạn sinh viên miệt mài bên màn hình máy tính, không chỉ để hoàn thành một bài tập hay chinh phục một thử thách công nghệ, mà còn mong muốn tạo ra giải pháp giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn.

Đó còn là khi các bạn trẻ dành thời gian số hóa những tư liệu lịch sử, kể lại câu chuyện của các thế hệ đi trước bằng ngôn ngữ của thời đại mới; hay tận tình hướng dẫn các em nhỏ làm quen với tin học, gieo những hạt mầm tri thức cho hành trình trưởng thành phía trước.

Mỗi việc làm có thể mang một hình hài khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ một điểm chung: mong muốn dùng khả năng của mình để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Talkshow "Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp" số đầu tiên với chủ đề "Công nghệ trong tay, giá trị cho cộng đồng" sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng 30.10 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên



Thanh xuân là những năm tháng đẹp để học hỏi, khám phá và theo đuổi ước mơ. Nhưng thanh xuân sẽ càng ý nghĩa hơn khi những điều chúng ta học được không chỉ phục vụ cho hành trình của riêng mình, mà còn có thể trở thành món quà dành cho cộng đồng.

Một kiến thức được vận dụng đúng lúc có thể giúp ai đó tháo gỡ khó khăn. Một kỹ năng được chia sẻ tận tình có thể mở ra cơ hội mới. Một ý tưởng được nuôi dưỡng bằng tinh thần trách nhiệm có thể trở thành giải pháp hữu ích cho những vấn đề rất đời thường.

Trong hành trình chuyển đổi số, những người trẻ có lợi thế về kiến thức và kỹ năng công nghệ đang tìm cách biến năng lực chuyên môn thành những giá trị thiết thực. Với sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), công nghệ không chỉ là những dòng code hay những sản phẩm hiện đại, mà còn là phương tiện để sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng.

Từ việc xây dựng phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân tiếp cận thủ tục hành chính, đến những hoạt động trong chiến dịch "Mùa hè số" nhằm hướng dẫn cộng đồng sử dụng công nghệ; từ việc đưa các tư liệu lịch sử lên không gian số đến những lớp học tin học dành cho thiếu nhi - mỗi hoạt động đều mở ra một cách để tri thức bước ra khỏi giảng đường và đi vào cuộc sống.

Đằng sau những sản phẩm ấy là sự sáng tạo, tinh thần hợp tác và cả sự kiên nhẫn để lắng nghe nhu cầu thực tế. Bởi một giải pháp tốt không chỉ cần hiện đại, mà còn phải hữu ích với người sử dụng. Một hoạt động tình nguyện ý nghĩa không chỉ dừng lại ở việc trao đi kiến thức, mà còn giúp người được hỗ trợ tự tin hơn, chủ động hơn và có thêm cơ hội phát triển.

Chúng ta thường nghĩ rằng muốn tạo ra thay đổi thì phải làm được điều gì đó thật lớn. Nhưng những câu chuyện đẹp của người trẻ lại nhắc chúng ta rằng hành trình ấy có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị.

Là chủ động giúp đỡ khi nhìn thấy người khác khó khăn. Là không ngại chia sẻ điều mình biết, giành thời gian cho một hoạt động cộng đồng dù lịch học còn bận rộn. Là kiên trì hoàn thiện một ý tưởng vì biết rằng sẽ có người cần đến nó. Và là dám bắt đầu ngay cả khi bản thân vẫn còn đang học hỏi, còn thiếu kinh nghiệm và chưa có đủ mọi điều kiện.

Không phải ai cũng có thể tạo ra một sản phẩm công nghệ đột phá. Không phải ai cũng có thể thực hiện những dự án quy mô lớn. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn sống có trách nhiệm, biết quan tâm đến người khác và chủ động góp một phần sức mình cho cộng đồng.

Một ý tưởng nhỏ có thể chưa giải quyết được mọi vấn đề, nhưng có thể mở ra hướng đi mới. Và khi những người trẻ cùng lựa chọn hành động bằng sự chân thành, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, những điều tốt đẹp sẽ không dừng lại ở một cá nhân, mà tiếp tục được kết nối, nhân lên và lan tỏa.

Đó cũng chính là tinh thần mà talkshow "Thanh niên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp" mong muốn gửi gắm: kể lại những việc làm tử tế, tôn vinh những người trẻ đang âm thầm đóng góp và truyền cảm hứng để mỗi chúng ta tìm thấy cách sống đẹp của riêng mình.

Hãy cùng đón xem chủ đề "Công nghệ trong tay, giá trị cho cộng đồng", lắng nghe những câu chuyện từ các sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) và khám phá cách những người trẻ đang biến kiến thức thành hành động, biến nhiệt huyết thành giá trị thiết thực cho xã hội.

Và biết đâu, câu chuyện đẹp tiếp theo sẽ bắt đầu từ chính bạn - từ một việc nhỏ bạn làm hôm nay, bằng tất cả sự chân thành của trái tim.

Talkshow sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng 30.10 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.