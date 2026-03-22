Dùng dao đánh cán bộ, bị khởi tố về tội sử dụng vũ khí quân dụng

Ngày 22.3, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hoàng (41 tuổi, ngụ ấp Lân Nam, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hoàng là người dùng tay chân và dùng cán dao đánh cán bộ tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bị thương.

Bị can Nguyễn Thanh Hoàng nghe cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 12.5.2025, sau khi uống say, Hoàng cầm con dao dài 65 cm đến nhà ông N.V.T (ngụ ấp Lân Nam, xã Vĩnh Thành) chửi lớn tiếng nên ông T. điện thoại báo cho tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp Lân Nam.

Nhận tin báo, ông L.V.R, cán bộ tổ bảo vệ an ninh trật tự, đến hiện trường. Tại đây, Hoàng nhiều lần dùng tay, chân và cán dao đánh vào lưng ông R. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương của ông R. là 2%. Kết quả giám định con dao gây án là dao sắc nhọn thuộc danh mục dao có tính sát thương cao.

Ngày 22.9.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 29.10.2025, ông R. có đơn xin rút yêu cầu khởi tố hình sự đối với Nguyễn Thanh Hoàng.

Căn cứ quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, ngày 15.12.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định chuyển hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 19.3.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan công an cho biết, luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 quy định “dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng”.

Vụ say rượu dùng dao đánh cán bộ nêu trên đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.