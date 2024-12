Đừng để côn đồ đường phố 'lờn thuốc'

Như Thanh Niên liên tục thông tin, hàng loạt vụ việc liên quan đến lối ứng xử côn đồ, hành hung người khác chỉ vì những va chạm nhỏ khi tham gia giao thông xuất hiện thời gian qua khiến dư luận lo ngại. Mặc dù các cơ quan chức năng quyết liệt xử lý nghiêm, nhưng dấu hiệu đáng cảnh báo về lối ứng xử thiếu văn minh trên đường phố vẫn chưa thuyên giảm.

Bị can Bùi Thanh Khoa khai báo hành vi hành hung cô gái sau khi xảy ra va chạm giao thông

Mới đây, Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ở Q.6, TP.HCM) thẳng tay hành hung, gây thương tích cho một người khác đang chở con nhỏ phía sau chỉ vì bị nhắc nhở khi dừng xe ô tô trước Bệnh viện Từ Dũ (Q.1), choán hết làn xe máy. Vụ việc xảy ra ngày 14.12, gây náo loạn tại khu vực. Công an Q.1 sau đó đã bắt khẩn cấp Quách Minh Nhựt trong tối 16.12.

Trước đó, ngày 13.12, CQĐT Công an Q.4 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, ở Q.10) về tội cố ý gây thương tích. Khoa là bị can đã hành hung dã man một cô gái sau khi xảy ra va chạm giao thông trên đường Khánh Hội (Q.4).

Trong một vụ việc khác, CQĐT Công an TP.Thủ Đức truy xét, triệu tập 4 nam thanh niên để điều tra vụ hành hung người đi đường xảy ra khuya 12.12.

Nạn côn đồ đường phố

Bức xúc vì những cách ứng xử kém văn minh khi tham gia giao thông, bạn đọc (BĐ) Thuần Kha gọi đó là "nạn côn đồ đường phố".

Nhiều BĐ đồng loạt đề nghị phải nghiêm khắc xử lý hình sự đối với những trường hợp trên. BĐ DHTlucky nêu: "Cần nhanh chóng bắt ngay những trường hợp như thế này, xử lý nhanh và công bố rộng rãi để sớm điều chỉnh hành vi xấu trong xã hội".

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ hành hung người đi đường, mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Các lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều tài xế, về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích.

"Sao những vụ việc, hình ảnh côn đồ xấu xí như thế này vẫn tồn tại khi cơ quan công an đã nhiều lần khởi tố hình sự?", BĐ vanthanh tran đặt câu hỏi.

Phản hồi câu hỏi này, BĐ Minh Nghĩa nhận xét: "Không thể đem những lý do như nóng giận tức thời, không kịp kiềm chế… để biện minh. Đây rõ ràng có dấu hiệu của một vấn đề xã hội cần được xem xét nguyên nhân và điều chỉnh thích đáng".

Cả xã hội cùng giám sát

Bên cạnh ý kiến đề nghị công an tăng cường rà soát, xử lý, nhiều BĐ góp ý có thể mở rộng mô hình cơ quan chức năng tiếp nhận video, hình ảnh phản ánh "nạn côn đồ đường phố" từ người dân, đồng thời công khai trên các phương tiện đại chúng.

BĐ Thủy nhận xét: "Mô hình này tương tự việc công khai các kênh tiếp nhận thông tin về các lỗi vi phạm an toàn giao thông mà CSGT đang làm tốt thời gian qua". Cùng suy nghĩ này, BĐ Trịnh Cường tin tưởng: "Gần đây những hành động hung hăng côn đồ, gây rối trật tự công cộng đều bị xem xét, nghiêm trị... Hy vọng sớm chấm dứt những hình ảnh xấu xí trên đường".

"Phải để cả xã hội cùng tham gia giám sát, tham gia lên án những hành vi côn đồ xấu xí, song song với các biện pháp xử lý nghiêm khắc từ phía các cơ quan chức năng. Như vậy mới dẹp được nạn côn đồ đường phố", BĐ Trực Ngôn đề nghị. Tán thành, BĐ Tuấn An nêu: "Đừng để côn đồ đường phố lờn thuốc".