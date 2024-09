Đừng để nhà xe 'lộng hành'

Như Thanh Niên thông tin, Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết đã làm rõ vụ hành khách tố giác tài xế, nhân viên xe khách BKS 89F-005.19 của nhà xe Luật Thùy (chạy tuyến Đà Nẵng - Lạng Sơn) thuộc HTX vận tải Cao Lộc ép khách chuyển thêm tiền mới cho xuống xe.

Xe khách BKS 89F-005.19 tại thời điểm thả ông T. xuống xe ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 1.9, ông N.H.T (41 tuổi, ở TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lên xe khách BKS 89F-005.19 đi từ TP.Đà Nẵng về TP.Vinh (Nghệ An). Tài xế Nguyễn Trọng Bằng và nhân viên phục vụ Đặng Thị Phương Thùy yêu cầu ông T. trả tiền vé xe 300.000 đồng, ông T. đã dùng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại chuyển tiền thành công vào tài khoản tên Vũ Văn Luật như yêu cầu. Nhưng lúc sau, ông T. vẫn bị yêu cầu chuyển tiền với lý do chưa nhận được.

Khi ông T. cho rằng đã chuyển tiền thành công thì bị ông Bằng, bà Thùy nạt nộ, xúc phạm, dọa đuổi khỏi xe và yêu cầu phải chuyển thêm 100.000 đồng vào tài khoản bà Đặng Thị Phương Thùy, ông T. sợ hãi nên làm theo. Đáng nói, khi đến đường tránh TP.Vinh, ông T. đề nghị nhà xe kiểm tra tài khoản về việc ông đã chuyển tiền và dừng xe để ông xuống nhưng tài xế yêu cầu ông phải chuyển thêm 400.000 đồng vào tài khoản cá nhân của tài xế. Bà Thùy còn đe dọa nếu không thực hiện thì không được xuống xe và sẽ chở ông tiếp tục đi ra phía bắc. Lúc này, ông T. chấp nhận chuyển thêm 400.000 đồng. Như vậy ông T. phải trả tổng cộng 800.000 đồng trong khi thỏa thuận giá vé ban đầu là 300.000 đồng. Tuy nhiên, nhà xe thả ông xuống đường tránh TP.Vinh, cách điểm ông yêu cầu hơn 10 km.

Ông T. đã liên hệ với nhà xe nhưng không nhận được phản hồi nên khiếu nại đến Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng. Ngay sau đó, Sở GTVT TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo tạm ngưng xếp phiên xe khách 89F-005.19 trong thời gian chờ giải quyết làm rõ. Ngày 19.9, Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng tổ chức họp khẩn với nhà xe Luật Thùy. Nhà xe này thừa nhận thái độ phục vụ hành khách chưa tốt, hứa sẽ liên hệ để xin lỗi ông T. và hoàn tiền. Theo giải trình của HTX vận tải Cao Lộc, qua làm việc cụ thể với người bị tố giác của nhà xe Luật Thùy, đã xác định tài xế Bằng chưa làm hết nghĩa vụ, HTX quyết định đình chỉ 10 ngày. Bà Thùy cũng nhận thức hành vi sai trái, cam kết liên hệ và xin lỗi ông T., khắc phục hậu quả, chuyển trả lại tiền.

Xin lỗi, trả lại tiền là xong?

Hành vi xem thường pháp luật của tài xế và nhân viên nhà xe Luật Thùy khiến bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc. "Sao thời buổi này còn có nhà xe kỳ lạ như thế này nhỉ? Ngoài việc hoàn tiền cho khách, còn phải phạt thật nặng và cấm chạy luôn cho chừa", BĐ Trung Phan bức xúc.

BĐ F.L cho rằng đây là hành vi chiếm đoạt tài sản, đe dọa xâm phạm đến lợi ích và nhân phẩm người khác. "Đáng ra phạt thật nặng, sao chỉ xử lý đình chỉ 10 ngày và xin lỗi, liệu luật pháp có dễ dãi với những người như thế này không?", BĐ này ý kiến thêm.

3 lệnh chuyển tiền vào tài khoản do ông Bằng, bà Thùy yêu cầu ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP

Còn BĐ Giao viết: "Trường hợp này gọi là dùng vũ lực đe dọa trấn lột, sao lại gọi "chưa làm hết nghĩa vụ" nghe sao lịch sự vậy? Phải có hình thức xử lý thích đáng, cấm luôn nhà xe hoạt động".

"Hành vi này nên đưa ra pháp luật để xử lý, chứ không phải xin lỗi là xong. Mong Bến xe Đà Nẵng phải mạnh tay xử lý để răn đe và làm gương", BĐ Nguyễn Thắng ý kiến.

Cần xử lý nghiêm

Nhiều BĐ cho rằng đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản, cần xử lý hình sự. "Đây là hành vi trấn lột mà chỉ đình chỉ với xin lỗi thôi thì chưa đủ để răn đe. Cần phải làm rõ và có biện pháp nghiêm khắc để không còn xảy ra trường hợp tương tự trên các tuyến xe khác nữa", BĐ Hong Phuc thẳng thắn.

Tương tự, BĐ Vinh ý kiến: "Cách xử lý vấn đề ở đây không phải là người khách đi xe của nhà xe này cần một lời xin lỗi và hoàn tiền bị trấn lột, mà là hành động trấn áp tinh thần để trấn lột tiền của hành khách... Hình thức dừng lái 10 ngày và xin lỗi là không phù hợp. Phải xử lý nghiêm khắc".

"Đề nghị cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho người dân. Những sự việc như thế này khiến chúng tôi lo ngại về tình trạng an toàn và trật tự trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến đường dài", BĐ Thu An nêu quan điểm.

* Cần xử lý những tài xế có hành vi như trên để mọi người được yên tâm khi đi xe. Thanh Vân * Trường hợp này không đình chỉ mà cho nghỉ việc, quá bức xúc, cần xử lý nghiêm. Trang Trần * Phải xử lý hình sự cả tài xế và phụ xe vì hành vi này đối với khách hàng. Cũng phải xử lý cả nhà xe nữa. Minh Duc