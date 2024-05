Đừng để 'tiền mất, tật mang' vì thẩm mỹ không an toàn

Ma trận làm đẹp "lung linh" trên mạng xã hội

Sau thời gian tìm hiểu và ấp ủ kế hoạch thay đổi nhan sắc, chị T. (31 tuổi, ở TP.HCM) tìm hiểu một cơ sở thẩm mỹ trên Facebook với nhiều hình ảnh đẹp, lượt theo dõi và bình luận tốt. Theo tư vấn, cơ sở này ở Hà Nội có chi nhánh tại một tòa nhà lớn ở TP.HCM. Tin tưởng đây là nơi uy tín vì đặt tại một trụ sở lớn, chị T. đặt cọc 2 triệu đồng cho dịch vụ nâng mũi giá 50 triệu đồng.

Ngày thực hiện phẫu thuật nâng mũi, chị được chồng đưa đến "cơ sở" này để làm đẹp. Khi phát hiện cơ sở được quảng cáo chỉ là một căn phòng trong chung cư, không có biển hiệu, chồng chị khuyên không nên làm. Tuy nhiên, do quá mong chờ để được làm đẹp và đã đặt cọc, chị T. hy vọng vào tay nghề của bác sĩ như quảng cáo trên mạng.

Bốn ngày sau mũi chị bắt đầu chảy dịch. Sau khi đến cơ sở này để hút dịch, ngày thứ 6 dịch mũi lại chảy ra, viêm sưng nhiều hơn. Đến ngày thứ 7, chị đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán mũi bị nhiễm trùng đường chân chỉ. Ngày thứ 9, chị T. được bác sĩ cắt chỉ và rút sụn ra khỏi mũi.

"Đây là những trải nghiệm nhớ đời với những cơn đau buốt óc khi tháo sụn. Những ngày bị hư mũi, tôi vừa đau vừa mệt mỏi, trầm cảm, tốn kém tiền bạc chạy chữa ", chị T. chia sẻ.

Biến chứng do nâng mũi cơ sở chui NVCC

Tương tự, anh L.H.Q (ngụ phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, gia đình anh vẫn chưa quên sau tai biến của chị gái anh khi đi làm đẹp. Trong lúc, chị anh Q. đang làm đẹp da tại một thẩm mỹ viện thì bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nôn ói, gồng cứng người, được chuyển cấp cứu tại bệnh viện. Nhân viên thẩm mỹ viện cho biết, trong lúc ủ tê lần 2 cách lần 1 khoảng 45 phút thì bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng vừa nêu.

Trên là 2 trong số hàng trăm ca biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian qua, thậm chí nhiều ca nguy kịch, tử vong.

Để tăng tính an toàn trong phẫu thuật thẩm mỹ

Bác sĩ Đỗ Quang Khải - giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An (TP.HCM), cho biết phẫu thuật thẩm mỹ cũng như những phẫu thuật khác, là can thiệp trên cơ thể con người. Mỗi cơ thể sẽ có những vấn đề về sức khỏe khác nhau, những bệnh lý tiềm ẩn đôi khi không phát hiện ra.

"Trong tất cả các can thiệp y khoa đều có tỷ lệ phần trăm biến chứng và tai biến, không can thiệp nào là an toàn 100%. Tuy nhiên các biến chứng xảy ra ở mức độ rất thấp nếu được thực hiện ở cơ sở uy tín, bác sĩ có tay nghề cao", bác sĩ Khải cho hay.

Người làm đẹp cần được tư vấn, trao đổi kỹ với bác sĩ trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ để giảm các rủi ro Minh họa: Pexels

Cũng theo bác sĩ Khải, trước khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, người tham gia phẫu thuật đều phải thực hiện những xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh để tầm soát và phát hiện những bệnh lý tiềm ẩn thường gặp. Ví dụ như loại trừ những bệnh lý máu khó đông, suy gan, suy thận...

Ngoài ra, các bác sĩ cũng dựa vào những nguy cơ thường gặp để đưa ra những biện pháp dự phòng. Ví dụ ngừa nhiễm trùng bằng kháng sinh dự phòng trước mổ, cho bệnh nhân tắm với thuốc sát khuẩn trước mổ, vô khuẩn tuyệt đối... Ngừa nguy cơ huyết khối bằng bơm áp lực tĩnh mạch trong mổ, vận động sớm sau mổ.

"Để làm được những điều trên, đòi hỏi cơ sở làm đẹp phải uy tín, có đầy đủ trang thiết bị y tế cấp ứu, hồi sức. Đội ngũ nhân viên y tế có trình độ cao, không chỉ là bác sĩ mà tất cả các nhân viên y tế điều trị và chăm sóc bệnh nhân phải được huấn luyện bài bản", bác sĩ Khải chia sẻ.



Nhiều người bỏ qua khi khai báo với bác sĩ về các loại thuốc như thuốc tránh thai, collagen, thực phẩm chức năng... Tuy nhiên bác sĩ cần phải nắm thông tin để yêu cầu người bệnh ngưng sử dụng trước khi phẫu thuật để tránh ảnh hưởng đến nguy cơ chảy máu ồ ạt hoặc đông máu Bác sĩ Đỗ Quang Khải





Kiểm tra thông tin trước khi lựa chọn nơi làm đẹp

Đồng quan điểm, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hữu Thịnh (quản lý và điều hành khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM), cho biết khi đi làm đẹp, chị em phụ nữ nên chọn lựa phòng khám chuyên khoa tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bệnh viện thẩm mỹ uy tín. Nếu là phòng khám sẽ có bảng hiệu "Phòng khám chuyên khoa tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ" do bác sĩ đứng tên chính, có chứng chỉ hành nghề kèm giấy phép hoạt động của sở y tế và danh mục các dịch vụ được cấp phép. Để kiểm tra thông tin trên bảng hiệu là thật hay giả, người dùng có thể lên trang website sở y tế tra tên bác sĩ đối chiếu.

"Ngoài ra, khi đến phòng khám hay bệnh viện tư vấn, thì nên yêu cầu gặp trực tiếp bác sĩ sẽ phẫu thuật cho mình để được thăm khám, tư vấn thay vì chỉ gặp tư vấn viên hoặc bác sĩ không trực tiếp mổ. Người đi làm đẹp cần trình bày chi tiết nhu cầu làm đẹp như thế nào, ví dụ với nâng mũi thì cao, thấp, có uốn lượn hay không, đầu mũi thế nào... Tùy theo từng trường hợp, bác sĩ tư vấn sẽ chọn phương pháp và vật liệu phù hợp, chuẩn bị các phương án xử trí trong trường hợp rủi ro có biến chứng, quyết định phương thức gây mê hay gây tê, vị trí sẹo nằm ở đâu, bao nhiêu % là sẹo lồi, bệnh nhân có dị ứng vật liệu hay không...", bác sĩ Thịnh chia sẻ.