Vụ nguy kịch sau làm đẹp da: Thanh tra sở y tế kiểm tra thẩm mỹ viện

Số ca tai biến do thẩm mỹ nội khoa do tiêm chích chiếm 69%

Ngày 16.1, tại Hội nghị da liễu thẩm mỹ miền Nam, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết số ca tai biến thẩm mỹ nội khoa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM tăng dần theo thời gian.

Trong đó, có 69% số ca tai biến liên quan đến các thủ thuật tiêm chích, 16% liên quan đến laser ánh sáng và các thiết bị phát năng lượng, 10% liên quan các thủ thuật tái tạo da bằng hóa chất và 5% là các thủ thuật khác.

Trong 69% ca tai biến thẩm mỹ nội khoa do thủ thuật tiêm chích, dẫn đầu là do tai biến tiêm vi điểm với tỷ lệ là 54%, tiêm chất làm đầy chiếm 43%, tiêm botox là 3%.

Theo bác sĩ Thúy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai biến, trong đó đầu tiên phải kể đến là do người thực hiện thủ thuật, do cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị y tế của cơ sở, số khác do bệnh nhân như cơ địa, không tuân thủ các hướng dẫn...