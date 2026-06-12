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Giáo dục

Dùng điện thoại chụp đề thi vật lý, nam sinh Gia Lai bị đình chỉ thi

Đức Nhật
Đức Nhật
12/06/2026 11:13 GMT+7

Một nam sinh ở Gia Lai bị đình chỉ thi sau khi dùng điện thoại chụp đề môn vật lý với ý định sử dụng ChatGPT để tìm lời giải trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Ngày 12.6, Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết vừa phát hiện một thí sinh vi phạm quy chế khi mang điện thoại vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan), trong giờ thi môn vật lý, một nam sinh đã mang điện thoại vào phòng thi. Khi thí sinh này sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi thì bị giám thị phát hiện.

Ngay sau đó, hội đồng thi đã lập biên bản, đình chỉ thi đối với thí sinh này theo quy định. Qua làm việc, thí sinh này thừa nhận có ý định đưa lên ứng dụng ChatGPT để tìm lời giải.

Dùng điện thoại chụp đề thi vật lý, nam sinh Gia Lai bị đình chỉ thi - Ảnh 1.

Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (xã Đức Cơ, Gia Lai)

ẢNH: TRANG ANH

Trước đó, trong buổi thi môn ngữ văn sáng 11.6, Gia Lai cũng ghi nhận một trường hợp vi phạm quy chế thi liên quan đến việc sử dụng điện thoại.

Theo thông tin ban đầu, thí sinh này có biểu hiện tâm lý không ổn định, không làm bài trong suốt thời gian thi. Khi chỉ còn khoảng 5 - 7 phút trước khi hết giờ, thí sinh xin ra ngoài đi vệ sinh để lấy chiếc điện thoại đã được giấu từ trước.

Khi quay lại phòng thi, nhận thấy dấu hiệu bất thường, giám thị đã kiểm tra và phát hiện điện thoại được cất trong túi quần của thí sinh. Hội đồng thi sau đó lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi theo quy định.

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, ở buổi thi các môn tự chọn sáng 12.6 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, môn thi thứ nhất có 37.390 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 37.260 thí sinh tham gia, vắng 130 em. Đối với môn thi thứ hai, có 37.184 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 120 thí sinh.

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