Thời sự

Dùng điện thoại quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại trung tâm hành chính công

Trần Cường
Trần Cường
21/03/2026 22:59 GMT+7

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh của Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường và phát hiện một thanh niên 20 tuổi có hành vi quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Tối 21.3, Công an Hà Nội cho biết, Công an P.Tây Hồ (Hà Nội) đang làm rõ hành vi để xử lý nam thanh niên có hành vi quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ tại Trung tâm phục vụ hành chính công số 258 Võ Chí Công (P.Tây Hồ).

Cảnh sát phản ứng nhanh lập biên bản vụ việc

Trước đó, khoảng 16 giờ 35 ngày 18.3, Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ việc gây rối tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại số 258 Võ Chí Công.

Trước thông tin này, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có hành vi dùng điện thoại di động quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ.

Qua làm việc, nam thanh niên khai nhận danh tính là T.Đ.H (20 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình).

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã bàn giao H. cùng tang vật cho Công an P.Tây Hồ tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

