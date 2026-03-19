Vợ lắp camera quay lén để trộm hơn 2.300 Bitcoin của chồng

Theo TechSpot, ví lạnh vốn được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công mạng, nhưng mọi lớp bảo mật đều trở nên vô nghĩa khi mối đe dọa không ngờ nằm kề cận bên mình. Theo đó, một doanh nhân tại Anh vừa khởi kiện vợ mình với cáo buộc đánh cắp 2.323 Bitcoin (trị giá khoảng hơn 165 triệu USD ở thời điểm 19.3.2026) sau một kế hoạch dàn dựng tinh vi.

Vợ lén ghi hình để tẩu tán lượng Bitcoin trị giá 165 triệu USD của chồng

Theo hồ sơ tại tòa án tối cao, ông Ping Fai Yuen cáo buộc người vợ đang ly thân của mình, bà Fun Yung Li, đã bí mật lắp đặt hệ thống camera quay lén để ghi lại khoảnh khắc ông nhập cụm từ khôi phục (seed phrase) và mã truy cập cho ví lạnh Trezor vào tháng 8.2023.

Mặc dù ví được bảo vệ bằng mã PIN 6 chữ số, nhưng bất kỳ ai có được cụm từ khôi phục 24 ký tự đều có thể tái tạo nó trên một thiết bị khác. Ông Yuen cho biết, toàn bộ số tài sản chính xác là 2.323,28423347 Bitcoin đã bị chuyển đi mà ông không hề hay biết vào ngày 2.8.2023.

Số tiền khổng lồ này sau đó được chia nhỏ và luân chuyển qua 71 địa chỉ blockchain khác nhau nhằm xóa dấu vết. Điều đáng nói là các địa chỉ này không thuộc về bất kỳ sàn giao dịch bên thứ ba nào, khiến việc đóng băng tài sản trở nên vô cùng phức tạp.

Cuộc chiến pháp lý trở nên kịch tính khi ông Yuen tiết lộ chính ông cũng đã lắp đặt thiết bị ghi âm sau khi được con gái lớn cảnh báo về ý định của bà Li. Những đoạn ghi âm vào cuối tháng 7.2023 đã hé lộ những cuộc hội thoại gây sốc về việc liệu giao dịch có bị truy vết hay không, làm sao để giải trình số tiền lớn với ngân hàng, rủi ro bị rửa tiền và thậm chí là ý định thuê tin tặc để tẩu tán tài sản sang Hồng Kông.

Sau đó, vào tháng 12.2023, cảnh sát đã bắt giữ bà Li và thu giữ nhiều đồng hồ đắt tiền, 10 ví lạnh cùng 5 bản sao cụm từ khôi phục. Dù bà Li giữ quyền im lặng trong các buổi thẩm vấn, nhưng thẩm phán Justice Cotter nhận định rằng ông Yuen có xác suất thắng kiện cao nhờ những bằng chứng thực tế và các bản ghi chép.

Dù cho phép vụ kiện tiếp tục, thẩm phán cũng chỉ ra một thực tế pháp lý đau lòng rằng luật về tài sản truyền thống (như xâm phạm hàng hóa) khó có thể áp dụng trực tiếp cho Bitcoin vì nó không phải là tài sản vật lý.

Vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục xét xử, đây cũng là một lời nhắc nhở đắt giá: Phương pháp bảo mật vật lý cho cụm từ khôi phục cũng quan trọng không kém bảo mật kỹ thuật số.