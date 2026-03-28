Dừng đứng lớp đối với 2 giáo viên chứng kiến phụ huynh vào trường đánh học sinh

Chiều tối 28.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Ban giám hiệu Trường tiểu học Phú Hưng A (xã Lương Thế Trân, Cà Mau) đã tạm dừng đứng lớp đối với 2 nữ giáo viên, gồm chủ nhiệm lớp 3A1 và giáo viên bộ môn để phục vụ việc xác minh của cơ quan công an liên quan vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh.

Theo nhà trường, 2 giáo viên đã làm bản tường trình và được tổ chức họp kiểm điểm. Trước mắt, trường phân công 2 giáo viên này chuyển sang phụ trách công tác văn phòng trong thời gian chờ kết luận chính thức.

Phụ huynh bức xúc đăng tải vụ con mình bị phụ huynh vào trường đánh 10 roi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo nhanh của Trường tiểu học Phú Hưng A, xã Lương Thế Trân, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 25.3 tại lớp 3A1. Buổi chiều trước khi chưa vào học tiết 1, em K.V.G.H và em H.L.N.Y xảy ra mâu thuẫn giành vị trí chỗ chơi dẫn đến va chạm, tác động qua lại.

Gần hết tiết 3, phụ huynh em H.L.N.Y đến trường rước con mình nghe kể lại sự việc. Sau đó, phụ huynh em N.Y chủ động liên hệ với gia đình em G.H để "cùng nhau giáo dục các em".

Báo cáo cũng thể hiện, trước đó, em H. từng có hành vi đánh em N.Y và đã được giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn mời hai bên phụ huynh đến làm việc, thống nhất hướng xử lý bằng việc cho H. xin lỗi và hòa giải. Tại buổi trao đổi, mẹ của N.Y đưa ra yêu cầu nếu H. tiếp tục đánh Y. thì sẽ phải "chịu cho mẹ Y. đánh 10 roi". Nội dung này đã được bà ngoại của H. và chính em H. chấp nhận.

Sau khi sự việc tái diễn, cha của N.Y đã yêu cầu H. thực hiện "giao kèo" trước đó. Việc đánh 10 roi được thực hiện ngay tại trường, sau đó các bên rời đi. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của bà ngoại em K.V.G.H và 2 giáo viên.

UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo UBND xã Lương Thế Trân khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ vụ việc.

Xã được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý trách nhiệm theo đúng thẩm quyền, quy định đối với các trường hợp vi phạm (nếu có). Việc xử lý phải bám theo luật Trẻ em, quy định về an toàn trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Kết quả báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31.3

Hiện vụ việc phụ huynh vào trường đánh học sinh được xác minh làm rõ.