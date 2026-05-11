Dùng hotspot di động thay thế internet cố định liệu có ổn?

Kiến Văn
11/05/2026 15:00 GMT+7

Với việc tốc độ 5G ngày càng cao, nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc bỏ hẳn mạng internet cố định để dùng hotspot di động.

Tuy nhiên, việc sử dụng hotspot di động vẫn tồn tại không ít hạn chế. Có thể trong trường hợp khẩn cấp, việc kết nối với mạng này có thể hữu ích, nhưng thực tế mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào nhà mạng và vị trí địa lý của ngôi nhà.

Điện thoại có thể tạo điểm phát sóng Wi-Fi nhưng không có nghĩa đủ để thay thế internet cố định tại nhà

Tương tự như chất lượng cuộc gọi, chất lượng kết nối di động sẽ phụ thuộc vào vị trí của người dùng. Nhà mạng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả của việc sử dụng điểm phát sóng di động để truy cập internet tại nhà.

Với sự phát triển của công nghệ 5G, người dân sống tại các khu vực đô thị có thể trải nghiệm tốc độ mạng nhanh hơn so với mạng internet cố định. Ngược lại, những người sống ở vùng nông thôn có thể gặp khó khăn với kết nối di động, thậm chí không đủ mạnh để sử dụng điện thoại một cách bình thường, chứ chưa nói đến việc phát Wi-Fi.

Hạn chế của hotspot di động

Trong khi đó, hotspot di động cần có tín hiệu ổn định và nếu tín hiệu yếu, chất lượng kết nối sẽ giảm. Người dùng cũng cần kiểm tra các điều khoản của nhà mạng về việc thiết lập điểm hotspot Wi-Fi, vì một số nhà mạng giới hạn số lượng thiết bị và dung lượng dữ liệu.

Hơn nữa, việc sử dụng điện thoại làm điểm phát sóng Wi-Fi tại nhà cũng có những hạn chế. Kích thước ngôi nhà có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của điểm phát sóng, vì kết nối có thể bị yếu đi nếu có quá nhiều vật cản như tường và đồ nội thất. Một vấn đề khác là pin, bởi việc biến điện thoại thành router có thể làm hao pin, đặc biệt là với các mẫu điện thoại cũ. Ngay cả khi được sạc, điện thoại vẫn có thể bị quá nóng khi hoạt động liên tục.

Thay vì sử dụng hotspot Wi-Fi từ điện thoại, người dùng có thể cân nhắc sử dụng kết nối USB hoặc tìm hiểu về các bộ phát sóng 5G hoặc 4G. Những thiết bị này sử dụng thẻ SIM đã đăng ký mạng và hoạt động như một điểm phát sóng Wi-Fi mà không cần đến điện thoại. Nếu đã có thẻ SIM đang hoạt động, người dùng có thể tận dụng nó, đặc biệt nếu đăng ký gói cước dung lượng lớn.

Thủ phạm khiến mạng internet chậm dù sử dụng gói cước 'khủng'

