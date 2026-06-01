Sức khỏe

Dùng khí CO2 thay thuốc cản quang cứu người bệnh suy tim, suy thận

Lê Cầm
01/06/2026 09:03 GMT+7

Nam bệnh nhân H.N, ở Quãng Ngãi nhập viện trong tình trạng khó thở tái diễn nhiều lần, xuất hiện những cơn phù phổi cấp nguy hiểm, kèm ho ra máu và gần như mất hoàn toàn khả năng thực hiện các sinh hoạt thường ngày.

Tại Bệnh viện Quốc tế City, qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ xác định nguyên nhân của tình trạng khó thở tái diễn là do bệnh cảnh tim - thận phức tạp. Bao gồm hẹp nặng động mạch thận 2 bên gây suy thận mạn giai đoạn 4, suy tim nặng với tình trạng tắc nghẽn 3 nhánh động mạch vành.

Đây được đánh giá là 1 ca bệnh đặc biệt nguy hiểm với nguy cơ diễn tiến suy tim cấp, tổn thương thận không hồi phục và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Ngay khi tiếp nhận, ê kíp Khoa Tim mạch Can thiệp đã nhanh chóng hội chẩn, triển khai chiến lược điều trị chuyên sâu bằng các kỹ thuật tim mạch hiện đại.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Tuyến, Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Quốc tế City, cho biết nguyên nhân chính gây nên những cơn phù phổi cấp là tình trạng suy tim nặng do hẹp 3 nhánh mạch vành kết hợp hẹp động mạch thận 2 bên, dẫn đến các cơn tăng huyết áp gây tình trạng khó thở liên tục.

TP.HCM: Dùng khí CO2 thay thuốc cản quang cứu người bệnh suy tim, thận nặng - Ảnh 1.

Các bác sĩ trong quá trình can thiệp cho bệnh nhân

ẢNH: BVCC

Ứng dụng kỹ thuật chụp mạch bằng khí CO₂ thay thế thuốc cản quang

Đáng chú ý, bệnh nhân từng được phẫu thuật bắc cầu động mạch vành cách đây 12 năm, tuy nhiên hiện toàn bộ các cầu nối đã tắc hoàn toàn. Thách thức lớn nhất của ca bệnh nằm ở việc người bệnh có chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, độ lọc cầu thận rất thấp. Nếu sử dụng thuốc cản quang theo phương pháp thông thường sẽ làm tăng nguy cơ suy thận tiến triển, thậm chí có thể dẫn đến chạy thận nhân tạo.

Trước tình huống phức tạp này, các bác sĩ Khoa Tim mạch Can thiệp đã ứng dụng kỹ thuật chụp mạch bằng khí CO₂ thay thế thuốc cản quang - một phương pháp can thiệp hiện đại giúp loại bỏ nguy cơ tổn thương thận nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình tái thông động mạch thận. Đồng thời sau đó các bác sĩ tiến hành tái thông nhánh động mạch vành tắc nghẽn mạn tính bằng kỹ thuật can thiệp xuôi dòng kết hợp ngược dòng dưới hướng dẫn IVUS để hạn chế tối đa lượng cản quang sử dụng.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, xử trí nhanh chóng cùng chuyên môn sâu của đội ngũ bác sĩ, ca can thiệp đã diễn ra thành công. Sau điều trị, tình trạng khó thở của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, huyết động ổn định, chức năng vận động phục hồi tích cực và người bệnh được xuất viện trong niềm vui, sự xúc động của gia đình.

Nghiên cứu tìm ra công thức 'vàng' trong ăn uống 'cứu' người suy thận

Nghiên cứu kéo dài 15 năm trên hơn 1.400 bệnh nhân phát hiện chế độ ăn đạm vừa phải - dưới 1 gram/kg thể trọng/ngày - có thể giúp làm chậm suy thận, giảm tới 35% nguy cơ phải chạy thận nhân tạo.

