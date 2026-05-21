Sức khỏe

Chạy bộ mỗi ngày, không rượu bia vẫn suy thận: Sai lầm từ 'nghiện' chấm nước xốt

Cát Anh
21/05/2026 09:57 GMT+7

Tập thể dục đều đặn, không uống rượu bia, nấu ăn ít muối vẫn bị suy giảm chức năng thận nghiêm trọng. Câu chuyện của người đàn ông 55 tuổi dưới đây là lời cảnh báo cho những ai có thói quen 'nghiện' chấm nước xốt đậm đặc.

Một người đàn ông trung niên tại Đài Loan dù không hút thuốc và thường xuyên vận động nhưng vẫn bị lão hóa mạch máu, chức năng thận bị suy giảm. Nguyên nhân chính được xác định là do một thói quen ăn uống không đúng cách. May mắn, sau khi loại bỏ một nhóm thực phẩm cụ thể trong vòng 6 tháng, chức năng thận của ông đã cải thiện đáng kể, theo The Standard.

Thói quen chấm nước xốt đậm đặc trong mọi món ăn

Bác sĩ Hong Yong-xiang, chuyên khoa thận ở Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện về một bệnh nhân 55 tuổi vốn là người rất có ý thức chăm sóc sức khỏe. Ông duy trì thói quen chạy bộ 5 km mỗi ngày, không hút thuốc, không uống rượu và đặc biệt cẩn thận chọn chế độ ăn ít muối. Thế nhưng, ông lại có một sở thích từ thời trẻ rất khó bỏ: cực kỳ nghiện nước chấm. Dù là ăn lẩu, gà luộc hay rau luộc, ông luôn phải có một chén nước xốt sacha (thường được pha với nước tương, dùng cho các món thịt, hải sản, lẩu...).

Bệnh nhân này luôn tự tin mình có một cơ thể khỏe mạnh, cho đến khi kết quả kiểm tra sức khỏe vào năm ngoái cho thấy chỉ số tốc độ lọc cầu thận ước tính (eGFR) của ông chỉ còn 58 (suy thận cấp độ 3)

Trên thực tế, không chỉ riêng thận mà hệ thống mạch máu khắp cơ thể ông cũng đều xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm. Người đàn ông hoàn toàn bàng hoàng và tự hỏi: "Tôi tập thể dục đều đặn, không hút thuốc cũng chẳng uống rượu, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?"

Chức năng thận hồi phục sau 6 tháng thay đổi thói quen ăn uống

Bệnh nhân cho biết triệu chứng ông gặp phải là dễ mệt mỏi và thường xuyên thấy khát nước. Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen ăn uống của ông, bác sĩ đã lập tức chỉ ra "thủ phạm" ẩn mình chính là những loại nước xốt, nước chấm. Bác sĩ Hong phân tích rằng, dù bệnh nhân đã chủ động né tránh muối ăn thông thường, nhưng ông lại hoàn toàn sập bẫy trước lượng natri, phụ gia hóa chất và đường fructose nồng độ cao ẩn giấu bên trong các loại nước xốt, nước chấm.

Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, người đàn ông đã kiên quyết loại bỏ các loại nước xốt và thực phẩm chế biến sẵn ra khỏi khẩu phần ăn. Sau 6 tháng kiên trì, không chỉ tình trạng mệt mỏi, khát nước biến mất, mà chỉ số chức năng thận của ông cũng đã hồi phục ấn tượng, theo The Standard.

Theo bác sĩ Hong, dữ liệu về tuổi thọ toàn cầu và các bài đánh giá tài liệu được tổng hợp trong Nature Medicine cho thấy gien chỉ quyết định khoảng 25% tuổi thọ, trong khi 75% còn lại phụ thuộc vào chế độ ăn uống, giấc ngủ và việc quản lý căng thẳng.

Suy thận theo mức lọc cầu thận (eGFR)

  • Giai đoạn 1: eGFR ≥ 90: Thận còn hoạt động gần bình thường nhưng đã có dấu hiệu tổn thương
  • Giai đoạn 2: eGFR 60 - 89: Suy giảm nhẹ chức năng thận
  • Giai đoạn 3a: eGFR 45 - 59: Suy thận nhẹ đến trung bình
  • Giai đoạn 3b: eGFR 30 - 44: Suy thận trung bình đến nặng
  • Giai đoạn 4: eGFR 15 - 29: Suy thận nặng
  • Giai đoạn 5: eGFR < 15: Suy thận giai đoạn cuối, có thể cần lọc máu hoặc ghép thận.

Tổ chức Thận quốc gia Mỹ (National Kidney Foundation - NKF)

Nghiên cứu tìm ra công thức 'vàng' trong ăn uống 'cứu' người suy thận

Nghiên cứu kéo dài 15 năm trên hơn 1.400 bệnh nhân phát hiện chế độ ăn đạm vừa phải - dưới 1 gram/kg thể trọng/ngày - có thể giúp làm chậm suy thận, giảm tới 35% nguy cơ phải chạy thận nhân tạo.

