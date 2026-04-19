Đừng lãng phí khe cắm M.2 nếu chỉ dùng để gắn ổ SSD

Những khe cắm M.2 chủ yếu được thiết kế để kết nối với các ổ NVMe, tuy nhiên, không phải lúc nào người dùng cũng tận dụng hết công năng của chúng. Kết quả là, nhiều khe cắm M.2 không được sử dụng do nhiều người không biết rằng công năng của chúng có thể vượt ra ngoài lưu trữ.
Giao diện M.2 rất đa năng, cho phép kết nối với các tín hiệu PCIe, USB và SATA, từ đó tương thích với nhiều thiết bị như card Wi-Fi, card Ethernet và nhiều phần cứng khác. Để lắp đặt, người dùng chỉ cần đảm bảo mô-đun cắm vào khe M.2 phù hợp với kiểu dáng và kích thước của khe cắm.
Những khả năng mà khe cắm M.2 mang lại
Nếu muốn tận dụng tối đa các khe M.2 trống trên bo mạch chủ, dưới đây là một số cách mà người dùng có thể sử dụng chúng ngoài việc cắm ổ SSD.
- Card Wi-Fi và Bluetooth: Một trong những cách hiệu quả để mở rộng khả năng kết nối của máy tính là lắp đặt bộ chuyển đổi không dây vào khe cắm M.2. Hãy chắc chắn rằng router của gia đình hỗ trợ chuẩn Wi-Fi tương đương hoặc tốt hơn so với bộ chuyển đổi để tránh lãng phí. Các card Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E hoặc Wi-Fi 7 có giá vài trăm nghìn đồng thường tích hợp Bluetooth mới nhất. Hãy kiểm tra xem bo mạch chủ có khe cắm M.2 chuẩn A hoặc E không, nếu có người dùng sẽ cần bộ chuyển đổi tương ứng.
- Card mở rộng Ethernet: Ngoài việc nâng cấp Wi-Fi, người dùng có thể cải thiện kết nối có dây bằng cách sử dụng card mở rộng Ethernet M.2. Card này có thể nâng cấp Ethernet tích hợp lên 2,5G hoặc thậm chí 10G, mang lại kết nối nhanh và ổn định hơn so với Wi-Fi. Tùy thuộc vào card được chọn, hãy đảm bảo rằng khe cắm M.2 tương thích với loại khóa của card. Giá của các card mở rộng này thường dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào thương hiệu và tính năng.
- Bổ sung khe cắm PCIe: Sử dụng bộ chuyển đổi M.2 sang PCIe có thể giúp người dùng mở rộng khả năng của khe cắm M.2 trống. Bộ chuyển đổi này cho phép kết nối bất kỳ phần cứng tương thích PCIe nào, như cổng USB hoặc Thunderbolt. Lưu ý rằng một số bộ chuyển đổi có thể cần nguồn điện bổ sung thông qua cáp SATA để hoạt động hiệu quả. Các sản phẩm này thường có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng để người dùng nâng cấp mà không cần thay thế toàn bộ bo mạch chủ.
