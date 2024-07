Đừng 'lôi cả làng ra đánh'

Theo lãnh đạo công ty, kiện hàng này đã được tìm thấy và mua lại từ một shop bên ngoài với giá 70 triệu đồng. Công ty lập luận rằng tập thể công nhân ở khâu hoàn thành phải chịu trách nhiệm, do đó công ty sẽ chi 40 triệu đồng, phần còn lại 30 triệu đồng sẽ trừ vào thu nhập của công nhân. Động thái này của công ty bị công nhân phản ứng kịch liệt, không phải chỉ vì họ bị trừ lương, mà còn vì bất mãn với cách xử lý "lôi cả làng ra đánh".

Việc mất hàng, nhất là lĩnh vực may mặc, xuất nhập khẩu, đâu đó vẫn xảy ra và theo lẽ thường, công ty hoàn toàn có thể cho ra một quy trình xử lý hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng để tìm kiếm lại đơn hàng và người lấy cắp. Chưa kể, việc mất hàng còn liên quan trách nhiệm của bộ phận an ninh và các quy trình quản lý, xuất hàng ra vào của công ty, do đó việc công ty thẳng tay trừ lương của công nhân là quyết định cần cân nhắc.

Mặc dù công ty đã trả lại tiền cho người lao động, nhưng sau đó công ty còn phải chịu "nỗi đau nhân đôi" khi "lãnh" thêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP.HCM với số tiền phạt 70 triệu đồng vì khấu trừ tiền lương của công nhân không đúng quy định pháp luật. Ngoài hành vi này, UBND TP.HCM còn xử phạt công ty vì huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định, với mức phạt 100 triệu đồng.

Qua sự việc này cho thấy công ty đang thiếu một quy trình xử lý rủi ro đảm bảo sự công bằng và đặc biệt là thiếu một cơ chế đối thoại cần thiết với công nhân thông qua tham vấn chính sách, pháp lý, ý kiến của đại diện công đoàn hay phòng nhân sự. Tư duy "trừng phạt tập thể", khiển trách một nhóm người cho trách nhiệm của một cá nhân, mặc dù thường có ý nghĩa răn đe để tránh tình trạng bao che sai phạm, tuy nhiên việc quản lý lao động, thực hành các chính sách lương, thưởng phải đúng quy định của pháp luật, chứ không phải dựa trên một phản ứng đánh đồng, tiêu cực từ nhà quản lý.