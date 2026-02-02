Dung lượng bộ nhớ tối thiểu cần có khi mua smartphone mới?

Nếu đang sử dụng một chiếc smartphone ra mắt cách nay ba năm trở lên, rất có thể sản phẩm đó chỉ có 128 GB bộ nhớ trong. Mặc dù vậy, con số này không còn phù hợp với nhu cầu phổ biến khi các hãng lớn đã dần chuyển sang 256 GB như một tiêu chuẩn mới, thậm chí cả phân khúc tầm trung.

Nhiều hãng điện thoại đã ngầm thừa nhận 256 GB là bộ nhớ trong cần thiết cho smartphone hiện nay ẢNH: REUTERS

Các chuyên gia cảnh báo, việc mua smartphone dưới mức dung lượng 256 GB vào năm 2026 tiềm ẩn nguy cơ khiến người dùng nhanh chóng cảm thấy bất tiện.

Thực tế, 256 GB đang là mức dung lượng tối thiểu nên có khi mua smartphone mới. Ngay cả công ty bảo thủ trong việc nâng cấp dung lượng lưu trữ là Apple cũng đã trang bị 256 GB như là mức khởi điểm cho iPhone 17. Nguyên nhân rất đơn giản: ứng dụng ngày càng nặng, dữ liệu người dùng ngày càng nhiều, trong khi khả năng mở rộng bộ nhớ bằng thẻ microSD gần như biến mất khỏi phần lớn smartphone hiện đại.

Ngoại trừ một số mẫu giá rẻ, hầu hết điện thoại ra mắt năm 2026 không cho phép nâng cấp bộ nhớ sau khi mua. Khác với máy tính, nơi người dùng có thể thay ổ cứng, smartphone buộc người dùng phải chấp nhận dung lượng đã chọn trong suốt vòng đời thiết bị. Chọn sai ngay từ đầu đồng nghĩa với việc phải sống chung với tình trạng thiếu bộ nhớ ngay cả khi máy vẫn còn hoạt động tốt.

Chênh lệch bộ nhớ trong smartphone không còn lớn

Điểm đáng chú ý là chênh lệch giá giữa phiên bản 128 GB và 256 GB trong nhiều trường hợp không quá lớn, đặc biệt trên các mẫu Android. Khoản tiền tăng thêm ban đầu có thể khiến người mua đắn đo, nhưng đổi lại là trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn trong nhiều năm, không phải liên tục xóa ảnh, gỡ ứng dụng hay dọn dẹp dữ liệu.

Dung lượng lưu trữ ngày nay không chỉ bị chiếm bởi ứng dụng mà còn bởi dữ liệu đi kèm. Ảnh và video có độ phân giải cao, quay video 4K, game dung lượng lớn, cùng các ứng dụng mạng xã hội và công việc liên tục phình to theo thời gian. Với nhịp độ này, 128 GB sẽ nhanh chóng trở thành rào cản, đặc biệt với người dùng chụp ảnh, quay video hoặc sử dụng điện thoại cho công việc.

Chính vì vậy, nếu đang cân nhắc mua smartphone vào năm 2026, lời khuyên rõ ràng là hãy ưu tiên phiên bản 256 GB ngay từ đầu. Đây không phải là sự xa xỉ mà thực chất trở thành lựa chọn an toàn để tránh hối tiếc khi thiết bị vẫn tốt nhưng bộ nhớ đã trở thành điểm yếu lớn nhất.