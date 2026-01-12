Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Những yếu tố quyết định thời lượng pin smartphone

Kiến Văn
Kiến Văn
12/01/2026 11:06 GMT+7

Thời lượng pin vẫn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dùng khi lựa chọn smartphone mới.

Dung lượng pin cao, lời hứa "sử dụng được hai ngày" hay công nghệ sạc siêu nhanh thường được các thương hiệu sử dụng như một chiêu trò tiếp thị. Tuy nhiên, liệu pin dung lượng lớn có đồng nghĩa với thời gian sử dụng lâu hơn? Câu trả lời không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Thay vào đó, có những yếu tố mà người dùng cần nắm bắt trong quá trình mua sắm.

Dung lượng mAh

Mặc dù dung lượng pin, được đo bằng miliampe giờ (mAh), là một yếu tố quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Một chiếc smartphone có dung lượng 5.000 mAh có thể có thời lượng pin kém hơn so với chiếc 4.500 mAh, tùy thuộc vào bộ xử lý, màn hình và khả năng tối ưu hóa hệ thống. Việc chỉ nhìn vào con số này có thể gây hiểu lầm.

Những yếu tố quyết định thời lượng pin smartphone thay vì số mAh - Ảnh 1.

iPhone vẫn cho thời lượng pin sử dụng dài dù dung lượng mAh của pin không thực sự lớn

ẢNH: K. VĂN

Chip xử lý

Chip xử lý là một trong những thành phần tiêu thụ năng lượng nhiều nhất. Các chip xử lý mới được sản xuất bằng quy trình 4nm hoặc 3nm thường hiệu quả hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn cho cùng hiệu năng, từ đó kéo dài thời gian sử dụng pin.

Màn hình

Kích thước, độ phân giải và tần số quét của màn hình có ảnh hưởng lớn đến thời lượng pin. Màn hình có độ phân giải cao hoặc tần số quét 120 Hz tiêu thụ nhiều điện năng hơn, đặc biệt nếu không có tính năng quản lý năng lượng động. Công nghệ như OLED và LTPO giúp giảm mức tiêu thụ điện năng bằng cách điều chỉnh tần số quét theo nội dung hiển thị.

Phần mềm và tối ưu hóa

Phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý pin. Các hệ thống được tối ưu hóa tốt có thể kiểm soát tốt hơn các tiến trình nền, từ đó giảm tiêu thụ năng lượng. Ngược lại, các bản cập nhật kém tối ưu có thể làm giảm thời lượng pin, ngay cả trên những smartphone có dung lượng pin lớn.

Sạc nhanh

Mặc dù tốc độ sạc cao rất hấp dẫn, nhưng việc sạc thường xuyên ở mức công suất lớn có thể làm giảm tuổi thọ pin theo thời gian. Do đó, duy trì tình trạng tốt của pin quan trọng hơn việc sạc nhanh.

Những yếu tố quyết định thời lượng pin smartphone thay vì số mAh - Ảnh 2.

Việc sử dụng sạc nhanh nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin của smartphone

ẢNH: REUTERS

Hoạt động trên smartphone

Các hoạt động như chơi game, xem video trực tuyến, sử dụng mạng xã hội, định vị GPS và chụp ảnh tiêu tốn năng lượng khác nhau. Hai người dùng cùng một loại điện thoại có thể có thời lượng pin hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, các bài kiểm tra pin và trải nghiệm thực tế thường đáng tin cậy hơn so với số liệu từ nhà sản xuất.

Hiệu suất kém

Một số điện thoại dựa vào pin dung lượng lớn để bù đắp cho phần cứng kém hiệu quả. Kết quả có thể là thời lượng pin chấp nhận được, nhưng đi kèm với trọng lượng tăng, hiện tượng quá nóng và thời gian sạc lâu hơn. Thay vào đó, trải nghiệm tốt nhất đến từ sự cân bằng giữa pin, phần cứng và phần mềm.

Xét cho cùng, một viên pin tốt không chỉ đơn thuần là có dung lượng mAh cao. Hiệu suất năng lượng, tối ưu hóa hệ thống, loại màn hình và thói quen sử dụng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thời lượng pin thực tế của smartphone. Trước khi mua, người tiêu dùng nên phân tích các bài kiểm tra thực tế và xem xét liệu mẫu điện thoại đó có đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của mình hay không.

Tin liên quan

Ba 'tuyệt chiêu' với iOS 26 giúp kéo dài thời lượng pin iPhone

Ba 'tuyệt chiêu' với iOS 26 giúp kéo dài thời lượng pin iPhone

Hệ điều hành iOS 26 đã gây ấn tượng mạnh với người dùng iPhone nhờ vào ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

smartphone sạc nhanh thời lượng pin chip xử lý dung lượng pin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận