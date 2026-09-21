Dùng một củ sạc 'cân' từ smartphone đến laptop

Có một số lưu ý và kinh nghiệm thực tế để lựa chọn củ sạc phù hợp, tránh tình trạng vượt quá nhu cầu dẫn đến lãng phí.

Công nghệ đột phá

Hơn 5 năm qua, công nghệ sạc PD (Power Delivery) thông qua kết nối USB-C ngày càng phổ biến, cho phép củ sạc nhận diện công suất tối đa và các mức điện áp/dòng điện của thiết bị được sạc để cung cấp dòng điện phù hợp. Vì thế, các củ sạc có thể tùy chỉnh dòng điện tương ứng để sạc cho điện thoại di động thông minh (smartphone), máy chụp hình, máy tính bảng (tablet) lẫn laptop…

Vài năm qua, các công nghệ PD còn tích hợp thêm PPS (Programmable Power Supply) giúp quá trình sạc điều chỉnh dòng điện theo từng bước nhỏ để đẩy nhanh thời gian sạc, đồng thời duy trì điện áp ổn định tương ứng. Nên củ sạc được trang bị công nghệ PD tích hợp PPS không chỉ sạc nhanh hơn mà còn có tính ổn định cao để bảo vệ cho thiết bị.

Nhờ đó, chỉ cần mang theo một củ sạc với kích thước ngày càng nhỏ gọn, chỉ tương đương với các củ sạc smartphone tiêu chuẩn trước đây, người dùng có thể sạc tùy thích cho các thiết bị di động cá nhân từ smartphone đến laptop, và cho cả các loại như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh…

Hiện nay, phần lớn laptop phổ thông, văn phòng đều tích hợp cổng sạc USB-C và công suất nguồn sạc vào chỉ từ 65 watt trở xuống. Với smartphone và tablet thì phần lớn cho phép công suất sạc dưới 45 watt. Vì thế, nếu để sạc cho smartphone và laptop văn phòng phổ thông thì chỉ cần củ sạc khoảng 65 watt là đủ đáp ứng khi cần mà không phải cùng lúc vừa mang theo bộ sạc kích thước lớn tích hợp dây cáp nhùng nhằng của các dòng laptop.

Nhiều loại củ sạc ngày nay nhỏ gọn nhưng có công suất lớn ẢNH: PHÁT TIẾN

Với củ sạc công suất này, người dùng cần mua thêm một sợi cáp USB-C có công suất khoảng 100 watt là được. Trên thị trường có cả những sợi cáp sạc dài khoảng 3 - 5 m để người dùng không phải lo ngại ổ điện cách xa.

Ngoài các loại sạc chính hãng do chính các thương hiệu smartphone và laptop cung cấp với mức giá khá đắt, thì còn có nhiều thương hiệu phụ kiện khác cũng có sạc và cáp đáp ứng lựa chọn trên như: Anker, Belkin, Baseus, Cuktech, Mazer, UGREEN… Phần lớn củ sạc của các hãng phụ kiện có giá cả "dễ chịu" hơn so với hàng của các nhà sản xuất smartphone và laptop.

Tuy nhiên, một số dòng laptop chuyên biệt có cổng sạc chuyên dụng, hoặc laptop gaming, máy trạm di động yêu cầu dòng điện sạc lớn, hay một số dòng MacBook cũng cho phép sạc công suất lớn trên 100 watt, thì người dùng có thể chọn củ sạc có công suất phù hợp. Tất nhiên, kèm theo cần có cáp sạc tương ứng về công suất.

Có cần dùng củ sạc nhiều cổng ra ?

Hơn 5 năm qua, bản thân người viết từng sử dụng qua nhiều loại sạc trang bị PD, tích hợp PPS. Trong đó, người viết từng mua củ sạc Anker 737 GaNPrime 120 watt có 3 cổng ra (gồm 1 cổng USB-A và 2 cổng USB-C) và củ sạc Mazer M-GAN 100 watt có 4 cổng ra (gồm 1 cổng USB-A và 3 cổng USB-C).

Với các loại củ sạc có nhiều cổng khác nhau thường thì chỉ một cổng USB-C trong số đó cho phép công suất lớn để sạc cho laptop, còn lại là để sạc các thiết bị có công suất nhỏ hơn như máy ảnh, smartphone, tablet… Với việc thời lượng pin laptop ngày càng tăng và thời gian sạc giờ đây cũng rất nhanh, nên qua thực tế công việc hằng ngày thì hiếm khi cần phải sạc cùng lúc vừa laptop vừa smartphone. Cổng sạc USB-A giờ cũng không còn mấy lúc dùng đến.

Trong khi đó, việc tích hợp cùng lúc nhiều cổng sạc khiến cho kích thước củ sạc lớn và nặng, nên nếu cắm củ sạc lên các ổ điện gắn đứng trên vách tường sẽ dễ bị rớt.

Củ sạc công suất lớn nhiều cổng khó ổn định cắm vì kích thước lớn và nặng (trong ảnh: sạc 120 watt gồm 3 cổng nằm dưới, sạc 60 watt 1 cổng nằm trên) ẢNH: PHÁT TIẾN

Nên sạc dạng này chỉ phù hợp để cắm sạc các ổ điện đặt ngang như các ổ điện để bàn hoặc nằm dưới đất. Bên cạnh đó, việc củ sạc lớn và nặng thì khiến cho vật dụng mang theo bất tiện hơn, đặc biệt với các bạn nữ dùng túi nhỏ.

Để đáp ứng nhu cầu sạc cùng lúc nhiều thiết bị tại nhà, như buổi tối sau một ngày làm việc, người dùng có thể chọn các loại cụm sạc để bàn (charging station) cho phép sạc nhiều thiết bị (nhiều loại cho phép sạc cùng lúc đến 6 thiết bị) với tổng công suất đầu ra có thể lên đến 300 watt. Với các loại sạc nhiều cổng, khi mua bạn cần xem xét công suất tối đa cho từng cổng để sử dụng phù hợp.

Trải nghiệm thực tế một số củ sạc 65 watt

Hiện tại, người viết đang dùng 4 củ sạc loại 65 watt đều trang bị PD tích hợp PPS gồm: Anker USB C 715 (Nano II), Belkin BoostCharge Compact, Cuktech Ultra Slim 65W (AC65B2), UGREEN Nexode Air. Trong đó, Anker USB C 715 và Belkin BoostCharge Compact được mua tại Mỹ, hiện tại có giá khoảng 30 USD (xấp xỉ 800.000 đồng) chưa bao gồm thuế. Còn UGREEN Nexode Air và Cuktech Ultra Slim đang được bán tại thị trường Việt Nam lần lượt là 550.000 đồng và 650.000 đồng. Trong số trên, ngoài củ sạc Cuktech có 2 cổng ra USB-C, còn 3 củ sạc còn lại đều chỉ có một cổng ra là USB-C.

Từ trái qua: Belkin BoostCharge Compact, Anker USB C 715 (Nano II), UGREEN Nexode Air và Cuktech Ultra Slim đều có công suất 65 watt ẢNH: PHÁT TIẾN

Hiện tại Anker USB C 715 (Nano II) được dùng hơn 3 năm, còn Belkin BoostCharge Compact và UGREEN Nexode Air được dùng khoảng 4 tháng. Cả ba đều đang dùng ổn định khi sạc cho smartphone hay laptop. Riêng Cuktech Ultra Slim 65W sử dụng hơn 2 năm nhưng chỉ vài lần cắm sạc cho smartphone.

Về kiểu dáng bên ngoài và độ hoàn thiện thì 3 củ sạc Anker USB C 715 (Nano II), Belkin BoostCharge Compact và UGREEN Nexode Air đem lại cảm giác vật liệu chắc chắn. Trong đó, UGREEN Nexode Air hoàn toàn vượt trội về kích thước nhỏ gọn với chỉ 33 x 31 x 40,4 mm và nhẹ chỉ 70 gam nên dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi. Về trải nghiệm thực tế, 3 củ sạc Anker USB C 715 (Nano II), Belkin BoostCharge Compact và UGREEN Nexode Air cho tốc độ sạc cũng như mức độ tỏa nhiệt của củ sạc đều đem lại cảm nhận cá nhân không mấy khác biệt.