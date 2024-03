Dừng nhận học sinh từ 4 tỉnh Việt Nam: Sở Giáo dục New South Wales nói gì?

Sở Giáo dục New South Wales bày tỏ nhiều thiện chí với Việt Nam UNSPLASH

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin Sở Giáo dục New South Wales - một bang đông du học sinh Việt thứ 2 tại Úc - dừng nhận học sinh Việt Nam ở 4 tỉnh. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên về quyết định này, người phát ngôn Sở Giáo dục New South Wales tuy không trực tiếp bình luận về vấn đề, song khẳng định sự trân trọng với thị trường Việt Nam và du học sinh Việt.



"Chúng tôi trân trọng Việt Nam với tư cách là một đối tác giáo dục quốc tế, đồng thời cũng trân trọng những học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường công lập chính quyền bang New South Wales. Dự định của chúng tôi là tiếp tục mối quan hệ hợp tác chặt chẽ này", người phát ngôn Sở Giáo dục New South Wales nhấn mạnh.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, các công ty tư vấn du học là đại diện tuyển sinh của Sở Giáo dục New South Wales tại Việt Nam hôm 12.3 nhận được thông báo mới nhất về việc dừng nhận hồ sơ của các học sinh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh đến học bậc phổ thông công lập, do "lo ngại về việc không tuân thủ quy định thị thực".

Đồng thời, với những đơn xin nhập học năm 2024 đã nộp trước đó từ học sinh ở các tỉnh nêu trên, Sở Giáo dục New South Wales sẽ hoàn lại lệ phí đăng ký cho ứng viên thông qua các công ty tư vấn du học. Sở Giáo dục New South Wales cũng đánh giá cao sự hợp tác, thấu hiểu và gửi lời xin lỗi đến các đối tác tuyển sinh vì sự bất tiện này.

Trước đó khoảng 1 tháng, Sở Giáo dục Nam Úc cũng thông tin với Báo Thanh Niên rằng sẽ tạm dừng nhận học sinh Việt Nam từ Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, đồng thời thắt chặt quy định tuyển sinh với 6 tỉnh, thành khác là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Quyết định trên được đưa ra trong quá trình xem xét quê quán của một số ít du học sinh Việt mất tích tại bang này thời gian qua, đồng thời tuân thủ đạo luật Dịch vụ giáo dục dành cho sinh viên quốc tế (ESOS 2000) nhằm bảo vệ tính trung thực của hệ thống thị thực nước này, theo người phát ngôn Sở Giáo dục Nam Úc thời điểm đó.

New South Wales là bang có đông du học sinh Việt thứ 2 tại Úc UNSPLASH

Động thái dừng nhận học sinh Việt Nam của một số bang tại Úc diễn ra trong bối cảnh nước này đang thắt chặt các quy định liên quan đến thị thực du học và làm việc nhằm cắt giảm số lượng người nhập cư xuống chỉ còn một nửa vào năm 2026-2027, vào khoảng 235.000 người.

Ở bậc giáo dục ĐH, hồi giữa tháng 2, ít nhất 8 cơ sở giáo dục tại Úc đã rút thư mời nhập học hay yêu cầu công ty tư vấn du học hoặc du học sinh tự rút đơn nhập học vì tin rằng ứng viên khó có khả năng đậu thị thực. Hiện tượng này diễn ra chủ yếu ở các thị trường rủi ro cao như Pakistan, Nigeria và không bao gồm Việt Nam, theo đại diện tuyển sinh tại Việt Nam của một số trường .

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Úc, đến hết năm 2023, có 786.891 sinh viên quốc tế theo học các khóa tại Úc. Trong đó, Việt Nam có gần 33.000 du học sinh, xếp thứ 6 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Colombia và Philippines. Du học sinh Việt có mặt đông nhất tại bang Victoria với 13.463 người, xếp sau là New South Wales với 11.517 người. Cả hai chiếm tổng cộng hơn 83% du học sinh Việt tại Úc.

Phóng viên Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc một số bang tại Úc dừng nhận học sinh Việt Nam đến học bậc phổ thông công lập.