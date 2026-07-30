Dừng phát hành sách về nhà Trần và Đức Thánh Trần để thẩm định lại nội dung

Đó là các xuất bản phẩm: Đức Thánh Trần (Võ nghiệp lẫy lừng, tình yêu bất diệt) (quyết định xuất bản 2017); Hùng khí Đông A - Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nguyên Hãn (quyết định xuất bản 2022); Hùng khí Đông A - Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nguyên Hãn (quyết định xuất bản 2024).

Văn bản này do Phó giám đốc Nguyễn Thị Thu Uyên ký, được gửi tới Công ty CP Sách Thái Hà; Công ty TNHH Xuất bản và truyền thông BestBooks VN; tác giả Trần Thanh Cảnh; Công ty TNHH Sách & TT VN và các phòng thuộc NXB Hội Nhà văn.

Văn bản về việc dừng phát hành này có căn cứ là công văn của Cục Xuất bản, in và phát hành về việc dừng phát hành để thẩm định lại nội dung đối với 3 xuất bản phẩm (thuộc 2 đầu sách); công văn chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN về việc xử lý khẩn cấp hoạt động xuất bản sách liên kết.

Văn bản về việc dừng phát hành, quảng bá để thẩm định nội dung này yêu cầu đơn vị liên kết xuất bản tạm dừng việc giới thiệu, quảng cáo, livestream, đăng tải thông tin, hình ảnh, trích dẫn nội dung và các hoạt động quảng bá, xúc tiến phát hành đối với các xuất bản phẩm trên website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các phương tiện thông tin khác cho đến khi có thông báo mới. Văn bản cũng yêu cầu rà soát, kiểm kê số lượng xuất bản phẩm còn tồn kho và số lượng đã phát hành; tổng hợp, báo cáo kết quả về NXB Hội Nhà văn.

Phòng Biên tập của NXB Hội Nhà văn nhận yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hai xuất bản phẩm để phục vụ công tác thẩm định lại theo yêu cầu của Cục Xuất bản, in và phát hành.