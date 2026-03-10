9 tác giả nhận hơn 200 triệu đồng Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn 2025

Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam là giải thưởng thường niên được đánh giá có uy tín trong đời sống văn chương, nhằm tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và tư tưởng, đồng thời ghi nhận những đóng góp nổi bật của các tác giả, dịch giả đối với nền văn học nước nhà.



Nhìn lại đời sống văn học 2025 qua những tác phẩm xuất sắc của các nhà văn

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho rằng giải thưởng là sự ghi nhận đối với những tác phẩm xuất sắc và cũng là dịp để nhìn lại những vấn đề của đời sống văn học. Theo ông, năm 2025 là một năm nhiều biến động của thế giới và xã hội, điều đó phần nào phản chiếu trong sáng tác của các nhà văn, nhà thơ.

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh các tác giả mà còn là cơ hội để giới văn chương gặp gỡ, trao đổi và nhìn lại những thành tựu của văn học Việt Nam trong năm qua, qua đó tiếp tục khuyến khích những sáng tạo mới trong thời gian tới.

Các tác giả, dịch giả nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 ẢNH: QUẢNG HÀ

Các phẩm đoạt giải đa dạng đề tài, phong phú cách tiếp cận

Những tác phẩm được trao giải năm nay cho thấy sự đa dạng trong đề tài và phong cách sáng tác. Ở hạng mục văn xuôi, các tác phẩm gây chú ý khi khai thác đời sống con người đương đại với góc nhìn giàu suy tư, phản ánh những chuyển động của xã hội qua số phận nhân vật và các câu chuyện nhiều tầng ý nghĩa.

Trong lĩnh vực thơ, những tập thơ được vinh danh thể hiện những tìm tòi mới mẻ trong ngôn ngữ và cảm xúc. Các tác phẩm khai thác sâu trải nghiệm cá nhân, mang sắc thái trữ tình nhưng vẫn gắn với những suy tư về thân phận và đời sống con người.

Bộ tiểu thuyết 5 tập "Lục địa rồng" của tác giả trẻ (17 tuổi) Cao Việt Quỳnh nằm trong số các tác phẩm đoạt giải văn học 2025 ẢNH: QUẢNG HÀ

Ở lĩnh vực lý luận phê bình - cách tiếp cận văn học mang đến góc nhìn lý thuyết hiện đại, đặt văn chương trong mối quan hệ với diễn ngôn văn hóa - xã hội. Điều này mở ra những hướng nghiên cứu mới, góp phần làm phong phú hoạt động phê bình văn học đương đại.

Lĩnh vực văn học dịch tiếp tục ghi dấu với những bản dịch được đánh giá cao về chất lượng chuyển ngữ, giúp đưa những tác phẩm quan trọng của văn học thế giới đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam.

Trong khi đó, tiểu thuyết thiếu nhi được trao giải mang màu sắc phiêu lưu, khám phá và giàu trí tưởng tượng, khai thác không gian văn hóa đặc sắc của một vùng đất giàu bản sắc.

Bên cạnh các hạng mục chính, Hội Nhà văn Việt Nam cũng trao Giải thưởng Tác giả trẻ nhằm khích lệ những cây bút mới có đóng góp nổi bật cho đời sống văn học. Đồng thời, giải thưởng "Nhà văn nữ ấn tượng" được trao cho ba nữ tác giả nhằm tôn vinh những đóng góp của các nhà văn nữ trong sáng tác và các hoạt động cộng đồng.