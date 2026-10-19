Dung Quất được định hướng áp dụng 'các chính sách ưu đãi cao nhất'

Ngày 19.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, tại phiên họp ngày 16.10, sau khi xem xét tờ trình số 128-TTr/ĐU của Đảng ủy Chính phủ và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cho Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định của luật Phát triển đô thị.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo bổ sung nội dung này vào chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và nghị quyết của kỳ họp, làm cơ sở giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế Dung Quất.

Việc xây dựng các cơ chế, chính sách phải phù hợp với chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực lọc hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược và năng lượng quốc gia.

Hướng đến trung tâm năng lượng quy mô quốc gia

Trước đó, ngày 15.10, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Cảng xuất sản phẩm đường thủy của Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) ẢNH: THANH LINH

Mục tiêu là xây dựng nghị quyết của Quốc hội với các cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính đột phá, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển trung tâm theo chủ trương, định hướng của Trung ương.

Các chính sách hướng đến tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, đầu tư, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính, công nghệ và nhân lực; đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và xã hội, thu hút các nhà đầu tư chiến lược cùng những dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp lọc hóa dầu, hóa chất, đóng tàu và năng lượng với công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics cùng các ngành, lĩnh vực liên quan.

Khu bể chứa sản phẩm thuộc Nhà máy lọc dầu Dung Quất ẢNH: THANH LINH

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, trung tâm phấn đấu đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu của khu vực miền Trung và Tây nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước. Tổng sản lượng năng lượng cuối cùng đạt khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi; thu hút 5 tỉ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước; đóng góp 30% vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi và tạo thêm 5.000 việc làm.

Đến năm 2045, Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất đặt mục tiêu thu hút 50 tỉ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi, khu vực miền Trung và cả nước, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.