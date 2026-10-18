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    Một ngày, xã miền núi Quảng Ngãi xảy ra 4 trận động đất

    Hải Phong
    Hải Phong
    Chỉ trong sáng 18.10, chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, xã Măng Bút (Quảng Ngãi) liên tiếp ghi nhận 4 trận động đất.

    Ngày 18.10, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất IES, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) phát thông báo về 4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi).

    Một ngày, xã miền núi Quảng Ngãi xảy ra 4 trận động đất- Ảnh 1.

    Bản đồ chấn tâm động đất ở Quảng Ngãi

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1 giờ 48 phút, có độ lớn M = 3,3, tại tọa độ 14,985 độ vĩ bắc, 108,188 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai là 0.

    Đến 2 giờ 58 phút, một trận động đất có độ lớn M = 2,7, tại vị trí có tọa độ 14,971 vĩ bắc, 108,174 kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,8 km.

    Tiếp đến, lúc 9 giờ 14, khu vực này tiếp tục rung chuyển bởi một trận động đất có độ lớn M = 2,6 tại tọa độ 14,969 vĩ bắc, 108,172 kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,8 km.

    Chỉ 41 phút sau, lúc 9 giờ 55 phút tiếp tục rung chuyển bởi trận động đất có độ lớn M = 3,5, xảy ra tại tọa độ 14,938 vĩ bắc, 108,153 kinh đông, mạnh nhất trong 4 trận xảy ra trong buổi sáng. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất này khoảng 8,6 km.

    Như vậy, chỉ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, xã Măng Bút liên tiếp ghi nhận 4 trận động đất có độ lớn M từ 2,6 - 3,5.

    Một ngày, xã miền núi Quảng Ngãi xảy ra 4 trận động đất- Ảnh 2.

    Một ngôi làng ở xã Măng Bút (Quảng Ngãi)

    ẢNH: HẢI PHONG

    Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum cũ) thường xuyên xảy ra các trận động đất liên tiếp. Các chuyên gia xác định động đất xảy ra tại khu vực này là động đất kích thích. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hoạt động của các hồ chứa thủy điện.

    Trước tình hình trên, cơ quan chức năng đã lắp các trạm quan trắc động đất ở các khu vực thường xuyên xảy ra động đất để đánh giá mức độ.

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