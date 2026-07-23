Dùng số seri tờ USD làm mật hiệu giao nhận kim cương lậu

Tại cuộc họp báo thông báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, thiếu tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, cơ quan điều tra ban đầu phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo, rao bán trang sức có dấu hiệu giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Doanh thu và số lượng giao dịch của các đối tượng tăng đột biến.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam trong đường dây buôn lậu kim cương ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của một đường dây chuyên sản xuất, mua bán trang sức giả và buôn lậu lớn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập Chuyên án mang bí số 268V do PC03 trực tiếp đấu tranh.

Quá trình điều tra phát hiện tổ chức này vận hành vô cùng tinh vi dưới sự điều hành của một đối tượng người Ấn Độ. Người này lập công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) để quản lý, giám sát toàn bộ lộ trình vận chuyển hàng về Việt Nam.

"Đối tượng điều hành còn phát triển một phần mềm trên điện thoại để theo dõi, giám sát vị trí từng người trong đường dây. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ tự động xóa sạch dữ liệu, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra", thiếu tá Tống Đình Xuân thông tin.

Mật hiệu giao nhận kim cương bằng số seri tiền USD

Không chỉ dùng công nghệ cao, phương thức giao nhận hàng trực tiếp của đường dây này cũng rất "bí mật". Sau khi hàng về Việt Nam, người giao và người nhận khớp nối thông tin bằng một tờ tiền USD. Shipper chỉ giao kim cương hoặc vàng khi đối phương xuất trình đúng tờ tiền có dãy số seri đã được thỏa thuận trước.

4 bị can (thứ 2 đến thứ 5 từ trái qua phải) mới bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Ban đầu, Ban chuyên án bóc gỡ hành vi buôn lậu vàng từ Hồng Kông về Việt Nam, thu giữ 8 kg vàng và chứng minh được nhóm này đã vận chuyển trót lọt khoảng 200 kg vàng. Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện quy mô thực sự của đường dây này là buôn lậu kim cương với số lượng lên tới hơn 30.000 viên các loại.

Thủ đoạn vận chuyển thông qua đường hàng không. Trung bình mỗi tuần một lần, đối tượng người Việt Nam sẽ bay sang Hồng Kông nhận kim cương, sau đó cất giấu tinh vi trong hành lý để qua mặt lực lượng hải quan tại cửa khẩu.

Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

"Phù phép" kim cương lậu vào hệ thống PNJLab và SJC

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) người giữ vai trò quản lý kim cương và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (42 tuổi, ngụ P.Trấn Biên, TP.Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Hàng tiếp tục được giao cho Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi) và Trần Thị Hằng (41 tuổi) phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội.

Kim cương lậu được "phù phép" để bán cho khách hàng tại Việt Nam ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Khi kim cương được đưa vào Việt Nam, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ P.Gò Vấp, TP.HCM) và Trần Thị Hằng (41 tuổi, ngụ P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) tiếp nhận kim cương từ Chung để tiếp tục vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội. Những người trên đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Đáng chú ý, trong số hàng chục bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam, có các bị can Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJLab và Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC.

Bị can Đặng Ngọc Thảo được xác định đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA nhập lậu với giá rẻ, sau đó mài mã số GIA (khắc trên viên kim cương) để làm mới sản phẩm theo mã số của PNJ-Lab để bán cho khách hàng.

Với bị can Phạm Thị Hồng Duyên, trong giai đoạn 2022 - 2024, nghe theo chỉ đạo của Lê Thúy Hằng (giai đoạn 2022 - 2024 đang giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn; hiện thụ án về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ), Duyên đã mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam rồi đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho người dân.

Ngoài ra, nhiều chủ doanh nghiệp, hiệu kinh doanh trang sức lớn và nổi tiếng ở TP.HCM cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, như: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga châu Âu).

Tính đến ngày 22.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra đã xác định được số kim cương buôn lậu khoảng hơn 30.000 viên các loại, trong đó đã thu giữ khi thực hiện khám xét được gần 1.600 viên. Cho đến nay, đã khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can.