Dùng súng gây mê trâu cái húc 4 người nhập viện

Ngày 3.6, UBND xã Ea Rốk (Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 tại Ea Súp khống chế thành công một con trâu đã tấn công người dân.

Trước đó, sáng 2.6, một con trâu cái của người dân tại xã Ea Rốk có biểu hiện bất thường. Trong lúc hoảng loạn, con trâu cái đã tấn công khiến 4 người bị thương và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương.

Dùng súng gây mê khống chế con trâu cái có biểu hiện bất thường, tấn công khiến 4 người dân nhập viện ẢNH: TRUNG TÂM BẢO TỒN VOI, CỨU HỘ ĐỘNG VẬT VÀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TỈNH ĐẮK LẮK

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường, đưa ra các phương án để xử lý con trâu nhằm đảm bảo an toàn.

Sau đó, nhân viên của Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã dùng súng chuyên dụng bắn gây mê, khống chế thành công con trâu cái và bàn giao lại cho người chủ.

Theo UBND xã Ea Rốk, nguyên nhân khiến con trâu có biểu hiện bất thường đang được cơ quan chức năng phối hợp làm rõ. Trong số 4 người nhập viện, 3 người đã xuất viện, trường hợp còn lại vẫn điều trị.