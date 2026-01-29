Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dùng thạch tín trong nha khoa: Hiểm họa hoại tử, ung thư thế nào?

Duy Tính
Duy Tính
29/01/2026 09:17 GMT+7

Thạch tín từng được dùng diệt tủy răng nhưng có thể thấm qua mô, gây hoại tử nướu, xương hàm, nguy cơ đột biến gien và ung thư, hiện không còn được khuyến cáo sử dụng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) - Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "sản xuất, mua bán trái phép chất độc" gồm: Võ Thị Thu Oanh (50 tuổi, ở phường Bàn Cờ), Tăng Thị Mỹ Hòa (48 tuổi, ở phường Tân Bình), Tăng Hoàng Vinh (43 tuổi, ở phường An Đông, TP.HCM).

Các đối tượng đã sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide - As2O3 (thạch tín trắng) quy mô lớn. Đáng chú ý, loại chất độc cực mạnh này được sản xuất thủ công ngay trong phòng ngủ, bán hơn 3.000 hộp cho nhiều cơ sở nha khoa.

Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự xác định các mẫu này đều chứa thạch tín. Đây là chất độc cực mạnh, có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người, nằm trong danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt.

Công an xác định hành vi sản xuất hóa chất độc hại trong điều kiện thủ công, không bảo đảm an toàn đã làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường.

Dùng thạch tín trong nha khoa: Hiểm họa hoại tử, ung thư thế nào?- Ảnh 1.

Kết quả giám định thể hiện các mẫu có chứa thạch tín, loại chất độc thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt

ẢNH: CTV

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM cho biết, trong nha khoa trước đây có dạy dùng thạch tín để duyệt tủy răng (tức làm cho mạch máu thần kinh bị hoại tử, chết, không đau nhức), sau đó sẽ lấy tủy chết, làm sạch và trám răng lại. Tuy nhiên, bệnh nhân phải đi lại nhiều lần và độc cho cơ thể nếu bị tràn ra môi trường bên ngoài, như hoại tử nướu.

"Từ nhiều năm trở lại đây, y văn thế giới và cả Việt Nam khuyến cáo không dùng thạch tín để điều trị tủy do có nhiều biện pháp khác, như gây tê. Và trong giáo trình cũng không còn giảng dạy sử dụng thạch tín trong nha khoa", bác sĩ Minh nói.

Chuyên gia hóa học Nguyễn Đình Độ cho biết, thạch tín từ lâu đã được biết đến là một độc chất. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là chất độc bảng A này vẫn đang âm thầm hiện diện trong một số phòng khám nha khoa để làm thuốc diệt tủy răng.

"Thạch tín là một chất độc cực mạnh với những đặc tính đáng sợ. Khi đặt vào răng với tác dụng diệt tủy, và dù sau đó là việc bịt kín chiếc răng sâu, tránh cho thạch tín rò rỉ, nhưng thạch tín vẫn có thể thấm qua ngà răng, rò rỉ ra các mô xung quanh, gây ra tình trạng hoại tử xương ổ răng và hoại tử nướu. Ngoài ra, các nghiên cứu y học đã xếp thạch tín vào nhóm chất có khả năng gây đột biến gen và ung thư", chuyên gia nói.

Dùng thạch tín trong nha khoa: Hiểm họa hoại tử, ung thư thế nào?- Ảnh 2.

Đường dây này đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm chứa thạch tín cho các phòng khám nha khoa

ẢNH: CTV

Theo chuyên gia, một cuộc khảo sát ở Bắc Macedonia vào năm 2020 cho thấy có tới 31,25% nha sĩ không nhận thức được các biến chứng nguy hiểm khi sử dụng thạch tín và 25% nha sĩ tại đây vẫn còn duy trì thói quen sử dụng thạch tín trong điều trị.

"Lý do chính vì nó tác động nhanh, giúp nha sĩ tiết kiệm thời gian và không cần kỹ thuật gây tê phức tạp. Tuy nhiên, cái giá phải trả của bệnh nhân có thể là sự hủy hoại xương hàm vĩnh viễn", chuyên gia Nguyễn Đình Độ phân tích.

Theo chuyên gia, để bảo vệ sức khỏe, chúng ta cần ưu tiên các phương pháp nội nha hiện đại và an toàn như gây tê tại chỗ lấy tủy sống. Đây là "tiêu chuẩn vàng" hiện nay. Nha sĩ sẽ gây tê vùng răng và lấy sạch tủy trong một lần hẹn, tuyệt đối không dùng hóa chất độc hại để giết tủy.

Cũng có thể dùng Ca(OH)2, do đây là chất sát khuẩn ống tủy có tính kiềm cao, cực kỳ an toàn và hỗ trợ tái tạo mô răng tự nhiên. Hoặc dùng vật liệu sinh học Bioceramic có tính tương thích sinh học cao, giúp bịt kín ống tủy mà không gây bất kỳ độc tính nào cho cơ thể.

Thạch tín có nguy cơ gây ngộ độc

Theo chuyên gia Nguyễn Đình Độ, thạch tín đã được dùng trong điều trị răng từ rất lâu do tiện lợi, nhanh chóng, phù hợp cho bệnh nhân không thể gây tê và thường dùng lượng rất nhỏ để đặt vào răng. Tuy nhiên nếu sử dụng liều cao hoặc lặp lại nhiều lần, thạch tín có nguy cơ gây ngộ độc, tác hại đến sức khỏe bệnh nhân như đã phân tích.

Ông khuyến cáo, khi có nhu cầu đi khám chữa răng, cần chọn cơ sở uy tín, ưu tiên các cơ sở có trang thiết bị gây tê hiện đại để thực hiện lấy tủy sống trực tiếp.

Tin liên quan

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, bán thạch tín dùng trong nha khoa

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, bán thạch tín dùng trong nha khoa

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) quy mô lớn. Đáng chú ý, loại chất độc cực mạnh này được sản xuất thủ công ngay trong phòng ngủ, bán hơn 3.000 hộp cho nhiều cơ sở nha khoa.

Khám phá thêm chủ đề

Nha khoa Hoại tử ung thư Công An TP.HCM Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM y văn thế giới Gây tê điều trị tủy răng Dùng thạch tín trong nha khoa thạch tín nha khoa Thạch tín
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận