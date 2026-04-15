Thời sự Pháp luật

Dùng thuốc bị cấm sử dụng chế 'thuốc gia truyền chữa hen suyễn'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
15/04/2026 15:55 GMT+7

Một người đàn ông ở Nghệ An đã bị bắt vì hành vi dùng loại thuốc tây bị cấm sử dụng để chế thành "thuốc chữa hen suyễn gia truyền" bán cho nhiều người.

Ngày 15.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (37 tuổi, ngụ khối Hưng Phúc, P.Trường Vinh, Nghệ An), để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an xã Đức Châu (Nghệ An) phát hiện Nguyễn Duy Sơn có dấu hiệu sản xuất, mua bán thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn

Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan chức năng phát hiện gần 200 lọ thuốc chữa bệnh hen suyễn mang tên "thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản - không tác dụng phụ - hoàn toàn từ thảo dược" cùng nhiều đồ vật liên quan khác.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), trong các lọ thuốc này có thành phần thuốc tân dược dexamethasone, chlorpheniramine, thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ Y tế quy định.

Điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Duy Sơn và gia đình không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc nam, thuốc gia truyền. Số sản phẩm trên được Sơn mua trên mạng xã hội, sau đó tự chế và dán nhãn mác, quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời.

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Sơn đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Thuốc giả do Sơn sản xuất bị thu giữ

Để quảng bá sản phẩm, Nguyễn Duy Sơn thường mang theo bình xịt sơn, đến nhiều địa phương để phun dòng chữ "100% khỏi hen suyễn" kèm số điện thoại 0366.666.206 lên nhiều vị trí nơi công cộng. Việc phun sơn quảng cáo này khiến nhiều người bất bình vì  gây mất mỹ quan đô thị, làm nhem nhuốc không gian công cộng. 

Nguyễn Duy Sơn xịt sơn quảng cáo thuốc chữa hen suyễn trên một biển quảng cáo

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định Sơn còn sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung quảng cáo sai sự thật như: "Khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày 100%", "Thuốc nam gia truyền Ông Cố truyền lại", "Hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, khỏi hẳn hen 100% mà không tác dụng phụ cho mọi người"... nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng. 

Cơ quan công an cũng thông báo, ai đã mua và sử dụng sản phẩm của Nguyễn Duy Sơn, liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An qua số điện thoại 0981002945 (thượng úy Phan Thế Cường) để được giải quyết. 

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế: '50% thuốc bán qua mạng khả năng là thuốc giả'

Bộ trưởng Y tế: '50% thuốc bán qua mạng khả năng là thuốc giả'

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, tỷ lệ thuốc giả, kém chất lượng có thể lên đến 50% đối với thuốc bán qua mạng.

