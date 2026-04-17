Đứng trên cầu Hiền Lương, người Quảng Trị xúc động trước ngày hội lớn

Nhóm PV Duyên hải miền Trung
17/04/2026 18:43 GMT+7

Cầu Hiền Lương (tỉnh Quảng Trị) bừng sáng trong sắc cờ hoa, nơi từng chia cắt đất nước nay trở thành điểm hẹn của hòa bình. Không khí rộn ràng lan khắp đôi bờ sông Bến Hải, khi người dân và du khách cùng chờ đón khoảnh khắc hàng ngàn vòng xe lăn bánh nối dài hành trình hòa bình.

Niềm tự hào của người dân "đất lửa" Quảng Trị

Chiều 17.4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), không khí đã rộn ràng trước thềm Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2, sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Không khí rộn ràng bao trùm khu vực Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải trước giờ diễn ra chương trình Ngày hội đạp xe Vì hòa bình

ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cầu Hiền Lương khoác lên mình "tấm áo mới" rực rỡ cờ hoa. Những dải băng rôn, pano mang thông điệp hòa bình được treo 2 bên thành cầu, nổi bật trên nền xanh của dòng sông Bến Hải. 

Không gian nơi đây như được "đánh thức" bởi sắc màu và những công nhân miệt mài hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, đảm bảo cho lễ thượng cờ và chương trình diễu hành diễn ra trang trọng vào sáng mai 18.4.

Du khách trong và ngoài nước dừng chân ghi lại khoảnh khắc rực rỡ trên cầu Hiền Lương vào chiều 17.4

ẢNH: HUY ĐẠT - HẢI PHONG

Cùng gia đình đón người thân từ phương xa trở về, anh Minh Hiếu (27 tuổi, quê Quảng Trị) không giấu được xúc động khi đứng trên cầu Hiền Lương.

"Là người con của vùng đất từng hứng chịu đau thương chiến tranh, mỗi lần đứng ở đây tôi đều thấy nghẹn lại. Nhìn dòng sông Bến Hải, nhìn cây cầu từng là giới tuyến chia cắt đất nước, tôi càng tự hào về lịch sử dân tộc, về ý chí kiên cường của cha ông", anh Hiếu chia sẻ.

Là người con Quảng Trị, anh Minh Hiếu tự hào khi quê hương tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026

ẢNH: HUY ĐẠT

Cột cờ khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sừng sững bên dòng sông Bến Hải, chứng nhân của lịch sử và khát vọng hòa bình

ẢNH: HẢI PHONG

Anh Hiếu cho biết thêm: "Từ một nơi gợi nhắc sự chia cắt, giờ đây cầu Hiền Lương trở thành điểm hẹn của hòa bình trong sự kiện lớn. Việc tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình ngay tại đây khiến tôi cảm nhận rõ khát vọng hòa bình".

"Sắc màu hòa bình" phủ kín cầu Hiền Lương, sẵn sàng đón hàng ngàn người tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình

ẢNH: HUY ĐẠT - HẢI PHONG

Ngay trên mặt cầu, ông Ngô Minh (trú Quảng Trị) đang cùng các công nhân khác khẩn trương vệ sinh, chỉnh trang từng chi tiết nhỏ.

"Chỉ còn vài giờ nữa là chương trình diễn ra, nên ai cũng cố gắng làm cho thật sạch, thật đẹp. Đây là sự kiện lớn của tỉnh, lại tổ chức ở một địa điểm thiêng liêng như Hiền Lương, nên chúng tôi càng thấy trách nhiệm của mình lớn hơn", ông Minh nói.

Ông Minh cho biết, không chỉ làm nhiệm vụ, ông còn cảm thấy vinh dự khi được góp phần vào một hoạt động mang ý nghĩa hòa bình.

"Ngày xưa nơi đây là ranh giới chia cắt, giờ mình được trực tiếp chuẩn bị cho một ngày hội đoàn kết và hướng đến hòa bình, ai cũng tự hào. Mong sao sự kiện diễn ra suôn sẻ, để hình ảnh Quảng Trị lan tỏa đẹp hơn trong mắt bạn bè", ông Minh nói.

Ông Ngô Minh chăm chút từng chi tiết nhỏ trên cầu Hiền Lương, góp phần chuẩn bị cho sự kiện ý nghĩa

ẢNH: HẢI PHONG

Theo kế hoạch, vào 7 giờ sáng 18.4 sẽ diễn ra lễ thượng cờ tại khu di tích, kết hợp diễu hành phát động phong trào đạp xe vì hòa bình. Bên cạnh đó là các hoạt động ý nghĩa như viếng nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách

ẢNH: HUY ĐẠT

Tin liên quan

Thành cổ Quảng Trị 'khoác áo mới', chờ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình

Thành cổ Quảng Trị được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2. Không khí lễ hội nhộn nhịp, hứa hẹn một sự kiện thể thao, văn hóa ý nghĩa sẽ lan tỏa thông điệp hòa bình từ 'vùng đất thép'.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
