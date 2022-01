Đừng vô cảm với dân!

Như Thanh Niên thông tin, mới đây, TP.Thanh Hóa “gây sốt” khi ban hành thư ngỏ kêu gọi người dân trên địa bàn tích cực vận động con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê tạm thời không trở về nếu không thật sự cần thiết, nhất là trước và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trước đó, trong chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán 2022 do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành cũng có nội dung vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở vùng dịch (vùng cam, đỏ) không trở về tỉnh trong dịp tết. Đáng nói, Quảng Nam là 1 trong 5 địa phương có tên trong danh sách tổ chức thí điểm đón khách quốc tế đến VN. Du lịch thì khuyến khích nhưng người xa quê hồi hương thì lại e ngại.

Không vận động, kêu gọi người dân đừng trở về nhưng một số tỉnh thành thì áp dụng quy định người về từ TP.HCM phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày/7 ngày, thậm chí có địa phương yêu cầu 10 ngày…

Hành xử lạnh lùng, vô cảm

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc “vận động” như thế này là thể hiện sự vô cảm của chính quyền với những người con xa quê. “Từ Tổ chức Y tế thế giới đến Chính phủ, Bộ Y tế đã khẳng định không thể nào có “Zero Covid”, mà ta phải thích ứng linh hoạt và an toàn với dịch. Vậy mà nhiều lãnh đạo địa phương hình như vẫn còn tư tưởng ngược lại, thông qua cách dựng lên hàng loạt quy định, rào cản khiến người dân nản không muốn về quê. Hành xử như vậy quá lạnh lùng, vô cảm với chính con em quê mình, đồng thời cũng đi ngược lại chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ”, BĐ Xuân Lộc bức xúc. Tương tự, BĐ Thanh viết: “Chính phủ thì chỉ thị sống chung, thích ứng an toàn với dịch. Vắc xin thì tiêm tới mũi 3, du lịch thì mở cửa quốc tế, còn người dân tỉnh nhà thì vận động đừng về. Ủa là sao, như thế này là chia sẻ với dân sao?”.

“Hai năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, cũng chừng ấy thời gian nhiều người phải xa gia đình, người thân, giờ thêm kiểu “động viên” như thế này càng thể hiện sự vô cảm của lãnh đạo với con em tỉnh, thành mình. Việc về quê hay ở lại là nhu cầu chính đáng của người dân, chính quyền không có lý do gì để vận động, kêu gọi họ đừng trở về”, BĐ Quốc Cường viết.





Nên tập trung lo tết an toàn cho dân

Nhiều BĐ cho rằng thay vì “vận động” như vậy thì tại sao lãnh đạo các tỉnh, thành không tạo mọi điều kiện và kêu gọi người dân trở về “đón tết an toàn” với gia đình trong tình hình mới. “Việc này vừa nâng cao ý thức người dân vừa ấm lòng người xa quê, vừa thể hiện đúng tinh thần của Chính phủ về việc thích ứng an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới”, BĐ Trịnh Dũng ý kiến. Cùng quan điểm, BĐ Đức Trường viết: “Chúng ta đã chấp nhận mở cửa, người dân cũng chích 2, 3 mũi vắc xin rồi mà bắt họ ngồi một chỗ là không hợp lý. Thay vì sợ hãi cấm đoán thì chính quyền nên tập trung kêu gọi người dân chủ động phòng dịch, thích ứng an toàn. Hai năm qua dịch hoành hành, theo tôi, ý thức người dân đã thay đổi theo hướng tích cực rất nhiều”.

Trong khi đó, theo BĐ Chuong, việc một số địa phương lập chốt, yêu cầu cách ly hoặc vận động người dân đừng về ăn tết là làm khó dân, đi ngược lại chủ trương của Chính phủ trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. “Nếu 63 tỉnh, thành mà nơi nào cũng quy định theo kiểu của mình thì sẽ gây khó khăn cho dân. Chúng ta chỉ cần tuân thủ 5K, tăng cường phủ vắc xin cho mọi đối tượng. Hãy theo Nghị quyết 128 của Chính phủ mà thực hiện, đừng tự ý đặt ra những quy định riêng hành dân hoặc ban hành những văn bản “vận động” lạnh lùng để rồi bị dân chê trách, quay lưng”, BĐ Chuong thắng thắn.

“Trong phòng dịch hãy tôn trọng những quyết định của các nhà chuyên môn, không thể tùy tiện làm theo cảm tính, rồi dẫn đến mỗi nơi “phát minh” ra một kiểu làm khổ dân là tuyệt đối không nên, xin các vị hiểu cho”, BĐ Chín Đờn Cò lưu ý.