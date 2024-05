Dừng xe để xử phạt: Chỉ cần CSGT hay cả thanh tra giao thông?

Sáng 21.5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau tại dự thảo luật Đường bộ.



Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Đường bộ

Tuần tra, xử lý trên đường sẽ do CSGT thực hiện

Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, trong quá trình xây dựng luật, một số ý kiến đề nghị xem xét lại quy định lực lượng thanh tra giao thông chỉ được kiểm tra khi mà xe dừng đỗ ở các bến bãi.

Nhóm ý kiến này đề nghị nghiên cứu thẩm quyền dừng xe của thanh tra giao thông, xuất phát từ thực tế xe quá khổ, quá tải tàn phá đường. Nếu giao cơ quan thanh tra giao thông kiểm tra hạ tầng nhưng không giao thẩm quyền dừng xe thì sẽ không thực hiện được nhiệm vụ.

Vì thế, dự thảo cần bổ sung trường hợp cần thiết để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình đường bộ, thanh tra giao thông được phép dừng phương tiện giao thông và yêu cầu người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Cũng có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ của thanh tra đường bộ. Ví dụ được dừng khẩn cấp các phương tiện vận tải có dấu hiệu chở hàng hóa quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích có khả năng làm hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ.

CSGT có được quyền dừng xe khi không vi phạm gì? - Video tư liệu

Về nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, dự thảo luật Đường bộ quy định theo hướng thanh tra giao thông đường bộ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, không thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường; chỉ xử lý trách nhiệm thông qua các điểm giao thông "tĩnh", qua cơ sở dữ liệu. Việc tuần tra, xử lý trên đường do lực lượng CSGT thực hiện.

Quy định như dự thảo nhằm bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa lực lượng CSGT và lực lượng thanh tra giao thông, tránh phiền hà cho người tham gia giao thông khi có nhiều lực lượng có thẩm quyền xử lý vi phạm trên đường bộ.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo luật Chính phủ trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, thanh tra giao thông chỉ nên xử lý trách nhiệm thông qua các điểm giao thông "tĩnh", tránh chồng chéo với lực lượng CSGT (ảnh minh họa)

Thanh tra giao thông có những nhiệm vụ gì?

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (đang có hiệu lực pháp luật) quy định: trong trường hợp cấp thiết, để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình đường bộ, thanh tra giao thông được phép dừng phương tiện và yêu cầu người điều khiển phương tiện thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Còn tại dự thảo luật Đường bộ đang được đưa ra thảo luận tại hội trường, nội dung trên đã được lược bỏ.

Theo đó, thanh tra giao thông sẽ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của pháp luật về kết cấu hạ tầng đường bộ; vận tải đường bộ tại đơn vị vận tải, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, đơn vị thực hiện dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Thanh tra giao thông còn có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, trừ hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe của lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, thanh tra giao thông thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định khác của pháp luật có liên quan.