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    XeXe - Giao thông

    Dùng xe nhà chở khách kiếm thêm tiền, nhiều tài xế bị phạt tới 14 triệu

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Không ít chủ xe tranh thủ thời gian rảnh để nhận khách, ghép chuyến kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, dùng ô tô không kinh doanh vận tải hành khách để chở người có thu tiền có thể bị phạt 12 - 14 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

    Nhiều người mua ô tô chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình. Tuy nhiên, khi có thời gian rảnh thường lên các hội nhóm xe ghép để nhận thêm khách, kiếm thêm thu nhập. Việc này tưởng chừng đơn giản, bởi phương tiện vẫn là xe cá nhân, tài xế chỉ thỉnh thoảng "kiếm" thêm. Tuy nhiên, quy định hiện hành đã có chế tài cụ thể đối với trường hợp sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền.

    Kiếm tiền trăm, bị phạt tiền triệu

    Chiều 1.10, lực lượng CSGT kiểm tra một ô tô do chính chủ xe điều khiển trên đường Võ Văn Kiệt, khu vực phường Nếnh, Bắc Ninh. Trên xe có 2 hành khách được chở từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung 2 với giá 120.000 đồng.

    Lấy xe nhà chở khách kiếm thêm, nhiều tài xế bị phạt tới 14 triệu - Ảnh 1.

    Sử dụng xe biển trắng để chở khách vi phạm quy định của Nghị định 238

    ẢNH: TUYẾN PHAN

    Qua kiểm tra, phương tiện được xác định không kinh doanh vận tải hành khách nhưng lại chở người có thu tiền. Với hành vi này, tài xế có thể bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Nếu tính theo mức phạt tối đa, số tiền phải nộp cao gấp gần 117 lần khoản thu từ chuyến xe.

    Ít ngày sau, tại Hưng Yên, lực lượng CSGT tiếp tục phát hiện một trường hợp tương tự trên quốc lộ 38B. Tài xế sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải hành khách để chở người có thu tiền và bị lập biên bản xử lý.

    Trước đó, lực lượng chức năng tại Phú Thọ cũng từng kiểm tra một ô tô con, phát hiện tài xế nhận chở 2 khách với giá 300.000 đồng trong khi phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách.

    Xe biển trắng không thể tự ý biến thành "xe dịch vụ"

    Từ ngày 15.8.2026, theo khoản 3, điều 7, Nghị định 238/2026/NĐ-CP (Nghị định 238 - sửa đổi bổ sung của Nghị định 168/2024/NĐ-CP) người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ để chở người trên xe sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 6 điểm Giấy phép lái xe theo khoản 4, điều 7, Nghị định 238.

    Lấy xe nhà chở khách kiếm thêm, nhiều tài xế bị phạt tới 14 triệu - Ảnh 2.

    Lực lượng CSGT đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan tới việc dùng xe biển trắng chở khách thu tiền

    ẢNH: C.T

    Điểm đáng chú ý là quy định không đặt ra mức tiền tối thiểu hay yêu cầu tài xế phải hoạt động thường xuyên. Vì vậy, việc chỉ tranh thủ chạy một vài chuyến hoặc thu vài chục, vài trăm nghìn đồng không được xem là hợp lệ.

    Theo điểm c và điểm d, khoản 2, điều 37, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, ô tô cá nhân, gia đình thông thường sử dụng biển nền trắng, chữ và số màu đen. Trong khi đó, ô tô hoạt động kinh doanh vận tải sử dụng biển nền vàng, chữ và số màu đen.

    Tuy nhiên, việc đổi từ biển trắng sang biển vàng cũng không đồng nghĩa phương tiện được phép chở khách, thu tiền. Biển vàng chỉ thể hiện phương tiện thuộc diện kinh doanh vận tải. Muốn kinh doanh vận tải hành khách hợp pháp, chủ xe hoặc đơn vị vận tải còn phải đáp ứng những điều kiện tương ứng với loại hình hoạt động, như giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu và các quy định liên quan đến xe hợp đồng, taxi, hợp đồng vận chuyển hay việc đón, trả khách.

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