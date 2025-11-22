Hành khách đi xe dịch vụ mở cửa gây tai nạn, phạt ai?

Tại các thành phố lớn, xe dịch vụ và taxi công nghệ khá phổ biến, kéo theo nhiều tình huống mất an toàn trong quá trình đưa đón hành khách. Trong đó, rất nhiều người tò mò trường hợp hành khách đi xe dịch vụ nhưng mở cửa bất cẩn, gây tai nạn cho người đi đường thì sẽ phạt ai. Hiện tại, luật đã nêu rõ quy định, hình thức xử phạt đối với trường hợp này.

Căn cứ theo điểm q, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), với hành vi "mở cửa, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn", người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng; trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 16, điều 6.

Người điều khiển phương tiện bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng trong tình huống mở cửa, để cửa mở không đảm bảo an toàn ẢNH: TN

Quy định này dựa trên nguyên tắc người điều khiển xe phải bảo đảm an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông khác. Việc không quan sát, không nhắc nhở hành khách trước khi họ mở cửa được xem là hành vi thiếu trách nhiệm của tài xế.

Nghiêm trọng hơn, nếu hành động mở cửa xe bất cẩn kể trên để xảy ra tai nạn, tài xế sẽ bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng theo điểm b, khoản 10, điều 6 cùng Nghị định; đồng thời bị trừ 10 điểm trên bằng lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6.

Mỗi bằng lái chỉ có 12 điểm theo quy định mới, việc bị trừ 10 điểm sẽ khiến tài xế rơi vào nguy cơ bị thu hồi bằng lái nếu tiếp tục mắc lỗi vi phạm khác. Đây là biện pháp siết chặt an toàn đối với loại hình xe dịch vụ, vốn hoạt động với tần suất liên tục và thường xuyên trên nhiều tỉnh thành hiện nay.

Người trực tiếp mở cửa ô tô bất cẩn, gây tai nạn cho người tham gia giao thông vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ẢNH: TN

Trong trường hợp hành khách đi xe dịch vụ nhưng mở cửa bất cẩn gây tai nạn, không chỉ người điều khiển phương tiện bị phạt mà ngay cả người trực tiếp mở cửa cũng phải chịu trách nhiệm.

Xét theo khoản 8, điều 2, Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ 2024, "người được chở trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ" cũng là người tham gia giao thông đường bộ. Căn cứ theo điều 260, Bộ luật Hình sự 2015, người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho người khác sẽ bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, tùy trường hợp.

Về phía tài xế chạy xe dịch vụ, việc bảo đảm an toàn khi hành khách lên, xuống xe là điều tiên quyết. Do đó, cần chọn điểm dừng phù hợp, hướng dẫn hành khách quan sát hai bên trước khi mở cửa và không để hành khách tự ý xuống xe ở khu vực có phương tiện di chuyển đông đúc.

Ngoài ra, tài xế có thể chủ động khóa chức năng mở cửa phía sau để hành khách không thể tự ý mở cửa từ bên trong, qua đó tránh được những tình huống bất cẩn. Khi dừng xe để trả khách, tài xế nên là người chủ động mở cửa, quan sát xung quanh, bảo đảm không gây nguy hiểm cho người đi đường.

Về phía hành khách, việc không bị xử phạt hành chính không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Với một thao tác mở cửa thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến tai nạn, buộc người mở cửa phải bồi thường thiệt hại rất lớn và thậm chí đối mặt với trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.