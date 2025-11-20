3 cặp biển báo khó phân biệt, khiến tài xế dễ nhầm lẫn

Với hệ thống biển báo giao thông dày đặc như hiện nay, nhiều tài xế cảm thấy bối rối, khó phân biệt, nhất là những cặp biển có hình dạng tương đồng. Việc khó phân biệt có thể dẫn đến nhầm lẫn, khiến người điều khiển phương tiện dễ vi phạm luật giao thông, dẫn đến bị phạt trong những tình huống không đáng có.

Dưới đây là 3 cặp biển báo dễ khiến tài xế nhầm lẫn:

Biển báo có hình ô tô quay ngang và quay dọc

Cặp biển báo có hình ô tô quay ngang và quay dọc khá phổ biến, nhất là trên những tuyến đường phân làn cho phương tiện lưu thông. Trong đó, biển ô tô quay ngang (R.412b) biểu thị làn đường chỉ dành riêng cho ô tô con, tức xe chở người không quá 9 chỗ ngồi. Ngược lại, biển đầu ô tô quay dọc (R.412f) mang ý nghĩa làn đường dành cho tất cả các loại ô tô, bao gồm xe tải, xe khách, xe buýt.

Biển R.412f (trái) và R.412b (phải) dành để phân làn đường cho phương tiện ẢNH: QCVN

Nếu tài xế điều khiển xe tải không hiểu rõ ý nghĩa biển báo, đi nhầm vào làn đường dành cho ô tô con sẽ vi phạm lỗi "đi không đúng làn đường quy định". Với lỗi này, người điều khiển phương tiện bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Ngoài ra, lỗi này còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Biển tam giác viền đỏ, nền vàng quay ngược chiều

Cặp biển cảnh báo có hình tam giác, viền đỏ, nền vàng quay ngược chiều nhau cũng khiến nhiều tài xế bối rối khi gặp trên đường. Theo đó, biển có hình tam giác với đỉnh hướng lên là biển "Chú ý đỗ xe" (W.247), cảnh báo có xe đang dừng, đỗ chiếm một phần lòng đường hoặc chướng ngại vật tạm thời, người lái cần giảm tốc độ và chú ý quan sát.

Biển W.208 và W.247 dễ khiến nhiều người nhầm lẫn vì có hình dáng, màu sắc khá giống nhau ẢNH: QCVN

Trong khi đó, biển tương tự nhưng có đỉnh hướng xuống (W.208) báo hiệu sắp đến vị trí giao nhau với đường ưu tiên, người lái bắt buộc phải nhường đường cho xe đang lưu thông trên đường ưu tiên.

Như vậy, sự khác biệt nằm ở biển W.247 mang tính nhắc nhở, tài xế cần chú ý khi lái xe; biển W.208 buộc tài xế phải giảm tốc độ, nhường đường cho phương tiện lưu thông trên đường ưu tiên. Nếu không chấp hành biển W.208, tài xế vi phạm lỗi "không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, từ đường nhánh ra đường chính", bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên bằng lái.

Biển cấm xe máy và xe gắn máy

Đều mang ý nghĩa cấm nhưng cặp biển P.104 và P.111a lại khiến nhiều người điều khiển xe hai bánh bối rối. Theo đó, biển cấm xe máy (P.104) có hình người ngồi trên mô tô; trong khi biển cấm xe gắn máy (P.111a) chỉ mô tả hình chiếc xe, không có người ngồi ở trên.

Biển cấm "xe máy" và "xe gắn máy" đều có dạng tròn, viền đỏ, nền trắng và gạch chéo từ trái qua phải ẢNH: QCVN

Hai loại phương tiện này khác nhau về đặc tính kỹ thuật và độ tuổi điều khiển. Xe máy có dung tích xi-lanh trên 50 cm³ hoặc tốc độ trên 50 km/giờ, người lái phải đủ 18 tuổi và có giấy phép lái xe hạng A1 trở lên. Xe gắn máy có dung tích không quá 50 cm³ hoặc công suất mô-tơ điện dưới 4 kW, tốc độ tối đa 50 km/giờ, người đủ 16 tuổi được phép điều khiển mà không cần bằng lái.

Ba cặp biển trên đều có hình dạng tương đối giống nhau, chỉ khác biệt một số chi tiết nhỏ nên nhiều tài xế dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến vi phạm luật giao thông. Do đó, cần nắm rõ ý nghĩa từng loại biển báo để tránh bị xử phạt, giúp đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường.