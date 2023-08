Được khuyên tái hợp vợ cũ, dùng dao chém bạn nhậu

Ngày 8.8, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Dũng (69 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) 8 năm tù về tội giết người. Dũng là người đã chém bạn nhậu gây thương tích 28%.

Bị cáo Trần Văn Dũng lãnh án 8 năm tù do chém bạn nhậu vì khuyên tái hợp với vợ cũ G.B.

Theo cáo trạng, ngày 16.12.2022, ông N.V.T. (ngụ cùng địa phương) đi câu cá về ngang nhà Dũng và rủ nhậu. Trong lúc nhậu, ông T. khuyên Dũng rước vợ cũ về nhà sống chung vì cả 2 đã lớn tuổi (vợ chồng Dũng ly hôn từ năm 2021). Tuy nhiên, Dũng cho rằng vợ mình đang sống như vợ chồng với một người đàn ông trẻ tuổi nên không đồng ý tái hợp.

Khi ông T. hết lời khuyên nhủ, mong muốn Dũng tái hợp với vợ cũ thì bị Dũng đòi chém. Nghĩ rằng Dũng chỉ hăm dọa nên ông T. tiếp tục khuyên bạn. Bất ngờ, Dũng đứng dậy, đi vào nhà sau lấy 2 con dao quay lại chém ông T. nhiều cái trúng vào trán, cổ, tay và ngón tay.

Ông T. dùng cây tre chống đỡ làm gãy cán dao, đồng thời đánh vào tay của Dũng rồi bỏ chạy đến nhà của người quen gần đó, nhờ đưa về nhà.

Sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan công an. Với kết quả giám định thương tích của ông T. là 28%, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Dũng.

Xét thấy hành vi của Dũng có tính chất côn đồ, Viện KSND tỉnh Cà Mau quyết định truy tố về tội giết người, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Tại tòa, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo từ 12 - 14 năm tù.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định áp dụng Điều 57 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt Dũng 8 tù về tội giết người; đồng thời buộc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân là bạn nhậu với số tiền hơn 50 triệu đồng.