Được người lạ chuyển 1,6 triệu vào tài khoản, cô gái tá hỏa báo công an

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát đi cảnh báo, đề nghị người dân cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo hết sức tinh vi.

Cách đây ít ngày, Công an xã Tam Nông nhận được trình báo của chị H.H.L (30 tuổi, trú trên địa bàn) về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 2 giao dịch với tổng số hơn 1,6 triệu đồng.

Vài phút sau khi nhận được tiền, chị L tiếp tục thấy tin nhắn từ một số điện thoại không rõ danh tính, thông báo khoản vay của chị đã được phê duyệt, kèm theo đường link yêu cầu truy cập để xem thông tin khoản vay.

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị L. lập tức đến trụ sở Công an xã Tam Nông trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Nông xác minh và phát hiện các tài khoản chuyển tiền cho chị L. có liên quan đến các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo mới nhằm gây áp lực, đe dọa tinh thần người dân để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng cố ý chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của nạn nhân, đồng thời ghi nội dung như "cho vay", "giải ngân khoản vay" hoặc "hỗ trợ tài chính".

Tiếp đó, chúng giả danh nhân viên công ty tài chính hoặc đối tượng thu hồi nợ, liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền đã nhận kèm theo các khoản lãi suất vô lý.

Các đối tượng còn sử dụng nhiều biện pháp khủng bố tinh thần như cắt ghép hình ảnh cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, thông tin giao dịch ngân hàng rồi gửi cho người thân, bạn bè hoặc nơi làm việc của nạn nhân nhằm bôi nhọ, gây hoang mang và buộc nạn nhân phải chuyển tiền dù thực tế không hề vay mượn.

Trong một số trường hợp, đối tượng cố tình chuyển tiền vào tài khoản người dân rồi liên hệ xin nhận lại với lý do "chuyển nhầm".

Tuy nhiên, thay vì thực hiện thông qua ngân hàng, chúng gửi đường link giả mạo các dịch vụ chuyển tiền quốc tế hoặc ứng dụng thanh toán trực tuyến.

Khi người dân truy cập và nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP, các đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng tài khoản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để không bị "sập bẫy", công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần bình tĩnh, tuyệt đối không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân và nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.

Người dân không tự ý chuyển trả tiền cho người lạ khi chưa có xác minh của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người lạ.

Khi phát hiện các giao dịch bất thường, nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu đe dọa, khống chế hoặc nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.