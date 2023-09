Dược sĩ Tiến nói gì về tin đồn tặng túi hiệu làm lành Hồ Ngọc Hà?

Bất bình khi bị loại hai học trò, Hồ Ngọc Hà lên tiếng chất vấn Hương Giang BTC

Trong tập 4 The New Mentor, màn tranh cãi của Hồ Ngọc Hà với Hương Giang được cộng đồng mạng quan tâm. Cụ thể, sau khi hai trò cưng là Hoàng Yến và Thanh Tuyền bị loại, giọng ca Cô đơn trên sofa tỏ thái độ bất bình, lên tiếng chất vấn đàn em.

Trên mạng xã hội, còn có tin đồn cho rằng bà mẹ 3 con vì không giữ được bình tĩnh nên đã bỏ về, muốn hủy show. Thậm chí, nhiều người còn đồn đoán Dược sĩ Tiến đã phải bỏ tiền mua 2 chiếc túi hiệu để tặng Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng để "giữ chân" bộ đôi huấn luyện viên tại chương trình truyền hình thực tế này.

Khi chia sẻ với chúng tôi, Dược sĩ Tiến cho biết việc ca sĩ Hồ Ngọc Hà bỏ đi vì tức giận đã được phản ánh trong tập 4. Còn về tin đồn mua túi hiệu để làm lành với giọng ca Cả một trời thương nhớ, đại diện nhà sản xuất phủ nhận. “Sau sự hiểu lầm, tranh cãi giữa Hồ Ngọc Hà, Hương Giang và quyết định loại người của tôi, tất nhiên cả ba đã ngồi làm việc để giải quyết vấn đề”, anh cho biết.

Dược sĩ Tiến cho biết những mâu thuẫn trong tập 4 The New Mentor đã được giải quyết để tiếp tục ghi hình những tập phát sóng tiếp theo BTC

Dược sĩ Tiến cho rằng trong buổi ghi hình, đôi khi vì không giữ được sự bình tĩnh và không có cơ hội để giải thích kỹ càng hơn về quyết định của mình nên giữa các huấn luyện viên có những tranh cãi. Do đó, họ đã chọn cách nói chuyện với nhau để giải quyết. “Từ tập 5 trở đi, con đường tìm kiếm The New Mentor càng rõ ràng hơn, không bị nhập nhằng với chương trình tìm kiếm người mẫu khác. Sau những tập quay hình, các người mẫu cảm thấy hài lòng và thấy những gì chúng tôi làm là hợp lý”, anh chia sẻ thêm.

Dược sĩ Tiến nói đến hiện tại, chương trình đã quay xong 9 tập. Theo anh, đây cũng là câu trả lời về kết quả của cuộc tranh cãi vừa qua. “Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi giữa những người lớn với nhau. Những mâu thuẫn về sự lựa chọn ở cuối tập 4, nếu mọi người theo dõi tập 5 sẽ hiểu rõ. Vì lúc này cả tôi, Hương Giang và chị Hồ Ngọc Hà đã nói chuyện, giúp chị em hiểu nhau và không còn gì vướng mắc”, anh cho hay.

Dược sĩ Tiến cho rằng việc anh có quyền loại thí sinh trong những tập phát sóng đầu tiên "không có gì quá đáng" BTC

Khi được hỏi về việc những tranh cãi ảnh hưởng đến chất lượng chương trình, Dược sĩ Tiến thẳng thắn: “Tất nhiên sẽ tạo ra cho khán giả những nghi ngờ. Nhưng chất lượng cốt lõi sẽ nằm xuyên suốt trong 9 tập. Càng ngày khán giả sẽ hiểu nhiều hơn chứ không cần chúng tôi phải giải thích gì cả”.

Vai trò host của Dược sĩ Tiến trong chương trình cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng việc anh có quyền loại thí sinh là không hợp lý. Nói về điều này, Dược sĩ Tiến phản hồi: “Vì mọi người chưa quen với một chương trình mà host có nhiều chức năng, nhiệm vụ".

"Tôi là nhà sản xuất nên hiểu cuộc thi đang tìm kiếm cái gì. Bắt buộc tôi phải ngồi trong phòng loại để đủ tỉnh táo giữ những thí sinh tiềm năng mà chương trình hướng đến. Việc tôi làm không có gì quá đáng vì đó là những gì chúng tôi họp và thống nhất từ trước. Tôi chỉ làm quá chức năng so với format (định dạng) của những chương trình khác. Nhưng trong The New Mentor, tôi đang làm đúng và đủ chức năng của mình”, Dược sĩ Tiến nói thêm.