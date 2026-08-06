Dược Sĩ Tiến: Tắt điện thoại, tránh Thanh Hằng, Trác Thúy Miêu

Dược Sĩ Tiến: Mọi người khen là tôi sẽ nghỉ hát

Sau khi công bố trailer cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026, Dược Sĩ Tiến thừa nhận buồn đến mất ngủ khi ngày ra mắt nhưng không nhận được nhiều phản ứng tò mò, tranh luận như kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, video lên xu hướng kéo theo nhiều clip chế, bình phẩm khen chê, lúc đó Dược Sĩ Tiến mới thở phào rằng sản phẩm của mình được quan tâm. Nhà sản xuất này cũng tiết lộ tắt nguồn điện thoại, từ chối cuộc gọi, tin nhắn của Thanh Hằng hay Trác Thúy Miêu vì sợ bị yêu cầu chỉnh sửa nội dung các tập truyền hình thực tế.

Trước những ý kiến cho rằng việc đầu tư lớn cho CGI, VFX là lãng phí, Dược Sĩ Tiến khẳng định các khoản chi đều xứng đáng, không chỉ phục vụ cuộc thi mà còn giúp mình tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực mới.

Dược Sĩ Tiến mất ngủ vì trailer không khiến mọi người bất ngờ trong ngày công chiếu Ảnh: NVCC

Bên cạnh công việc, Dược Sĩ Tiến cũng thẳng thắn đề cập những mối quan hệ từng khiến anh tiếc nuối trong showbiz, trong đó có Hương Giang và Hoàng Thùy. Nhà sản xuất Trò chuyện với tương lai cũng không muốn chia sẻ quá sâu về nguyên nhân rạn nứt mối quan hệ này để tránh làm ảnh hưởng đến người khác.

Trong buổi trò chuyện, Dược Sĩ Tiến cũng cởi mở về những ồn ào xoay quanh cuộc sống cá nhân và hành trình hoạt động trong showbiz. Nam nhà sản xuất thừa nhận anh không xem ca hát là con đường sự nghiệp lâu dài, mà chỉ là một trải nghiệm để thỏa mãn đam mê và khám phá bản thân. Theo Dược Sĩ Tiến, nếu một ngày khán giả thật sự công nhận khả năng ca hát của mình, đó cũng là lúc anh cảm thấy đã hoàn thành mục tiêu và sẵn sàng khép lại "cuộc chơi" để tập trung cho những vai trò khác như nhà sản xuất, người sáng tạo nội dung và phát triển các dự án nghệ thuật.