Đường bong tróc nhựa, đi lại khó khăn

Bạn đọc phản ánh đường Tân Thới Nhất 08, P.Đông Hưng Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12), TP.HCM, xuống cấp nghiêm trọng, lòng đường bị bong tróc lớp nhựa và trũng nhiều chỗ.

Lòng đường bị bong tróc lớp nhựa và trũng nhiều chỗ ảnh: Như Thảo

Tình trạng trên xảy ra đã lâu, nhưng không thấy cơ quan chức năng dặm vá khắc phục. Mỗi khi xe chạy qua cuộn tung bụi bay mù mịt, ban đêm khu vực này đèn đường không đủ ánh sáng, xe máy lưu thông qua đây rất dễ trượt ngã, gây mất an toàn giao thông.

Đề nghị cơ quan chức năng trải nhựa, dặm vá mặt đường để người dân đi lại an toàn.