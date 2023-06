Phản hồi : Hoàn tiền chỉ sau 5 giờ Báo Thanh Niên phản ánh

Sáng 2.6, em Đinh Ngọc Bảo Chinh (19 tuổi, trú thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình) xác nhận với PV Thanh Niên vào lúc khoảng 21 giờ đêm 1.6, em đã được nhận đủ số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, do Công ty CP cung ứng nhân lực tập đoàn An Dương (gọi tắt Công ty An Dương, trụ sở chính ở Quảng Trị) chuyển.

Nghĩa là chỉ sau 5 giờ đồng hồ tính từ thời điểm Báo Thanh Niên lên tiếng, Chinh đã lấy lại được số tiền đã nộp để đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc mà trước đó mất gần hơn nửa năm em không cách nào đòi được.

"Em xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã vào cuộc kịp thời và mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi cho em", Chinh nói.



Đinh Ngọc Bảo Chinh (bìa trái) trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc. THANH LỘC

Trước đó, vào cuối giờ chiều 1.6, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Thiếu nữ 19 tuổi tố bị lừa hơn trăm triệu khi muốn ra nước ngoài làm việc, đại diện Công ty An Dương (trụ sở chính ở Quảng Trị) đã có liên hệ trực tiếp với người viết và hứa sẽ giải quyết khoản tiền của em Chinh ngay trong đêm.

Vị đại diện này cho biết, trong đêm 1.6, ông N.N.T., Giám đốc chi nhánh Công ty An Dương tại Quảng Bình (trụ sở đặt ở 24 đường Lâm Úy, TX.Ba Đồn) đã viết đơn gửi cho ban lãnh đạo công ty.

Trong đơn, ông T. (trú TP.Vinh, Nghệ An; tạm trú TX.Ba Đồn, Quảng Bình) xin tạm ứng tiền nhằm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình chi nhánh tại Quảng Bình và cam kết sau này sẽ chịu trách nhiệm về việc trả nợ cho Công ty An Dương.

Cũng trong đơn, ông T. thừa nhận phần lỗi hoàn toàn về phần mình: "Trong thời gian từ tháng 7.2022 đến nay, khi nắm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty An Dương ở Quảng Bình đã để xảy ra những phát sinh với người lao động tham gia đơn hàng không phải chương trình của công ty triển khai".

Vị đại diện của Công ty An Dương tái khẳng định đơn vị chỉ cung ứng lao động đi Nhật Bản, nên việc ông N.T.T nhận tiền của Chinh rồi hứa đưa em đi Hàn Quốc là lỗi của của ông T. vì công ty không hề có chương trình nào triển khai đưa lao động đi Hàn Quốc.

Nhưng để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo lợi ích của người lao động, Công ty An Dương đã chấp nhận bỏ ra trước số tiền 100 triệu đồng để hoàn trả cho em Chinh. "Sau phản ánh của Thanh Niên, chúng tôi đã sớm nhận ra vấn đề và khẩn trương khắc phục để lấy lại lòng tin nơi người lao động cũng như dư luận", vị đại diện này cho biết.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 31.5, em Đinh Ngọc Bảo Chinh đã nộp đơn tố cáo ông N.N.T lên Công an TX.Ba Đồn (Quảng Bình). Trước đó, Chinh cũng đã có đơn cầu cứu gửi Báo Thanh Niên vì cho rằng bản thân là nạn nhân của vụ lừa đảo lao động.

Theo đơn của em Chinh, em đã nộp hơn 120 triệu đồng (gồm 20 triệu đồng phí đào tạo, 100 triệu đồng tiền để lo việc thi các chứng chỉ, thủ tục liên quan) cho Chi nhánh Công ty An Dương tại Quảng Bình do ông T. làm giám đốc, để đi Hàn Quốc lao động.

Kết quả, em bị mất tiền mà vẫn không đi Hàn Quốc được. Sau đó, ông T. hứa hẹn sẽ trả lại 100 triệu đồng, nhưng qua thời gian rất lâu (từ tháng 12.2022 đến nay), ông T. viện rất nhiều lý do để không trả tiền.

Với diễn biến mới nhất, Chinh cho biết sẽ rút đơn tố cáo ông T. tại cơ quan công an và mong muốn mọi việc dừng lại tại đây.