Dương Cẩm Lynh từ chối 'Bóng ma hạnh phúc', trải lòng sau biến cố

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía nam với hàng loạt vai chính trong các bộ phim dài tập, sự xuất hiện chớp nhoáng của Dương Cẩm Lynh trong Nợ đời vay trả (đạo diễn Nguyễn Dương) khiến không ít khán giả bất ngờ. Trong phim, cô vào vai Ngọc Mai chỉ kéo dài vỏn vẹn 9 đến 10 tập. Với một tên tuổi đã có gần 20 năm làm nghề, việc nhận một vai ngắn như vậy là điều hiếm hoi. Khi mới cầm kịch bản, chính nữ diễn viên cũng thừa nhận: "Sao vai diễn Ngọc Mai này nhạt quá vậy".

Thế nhưng, ít ai biết rằng trước khi bén duyên với vai Ngọc Mai, Dương Cẩm Lynh từng có cơ hội sở hữu một vai diễn nặng ký khác. Nữ diễn viên lần đầu bật mí, cô đã đọc kịch bản và nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ đạo diễn Nguyễn Dương cho một vai diễn trong dự án Bóng ma hạnh phúc, đóng cùng Lương Thế Thành.

Chia sẻ về lý do từ chối một cơ hội bùng nổ, Dương Cẩm Lynh thẳng thắn: "Tuyến tình cảm của nhân vật đó phải khóc và chịu đựng quá nhiều, lại là phim hiện đại. Mỗi lần đóng phim, tôi đều sống cùng nhân vật. Nếu nhận vai, có lẽ tôi sẽ phải buồn theo nhân vật suốt 3 - 4 tháng". Giữa thời điểm tâm bão cuộc đời, nữ diễn viên chọn cách từ chối vì không muốn những bi kịch trên màn ảnh cộng hưởng và lún sâu thêm vào nỗi buồn ngoài đời thực.

Đằng sau vai diễn Ngọc Mai trong Nợ đời vay trả là cả một bầu trời tâm sự của người phụ nữ bước ra từ giông bão Ảnh: ĐPCC

Không có chuyện đạo diễn hay nhà sản xuất quay lưng với tôi

Trở lại màn ảnh sau biến cố lớn về đời tư, Dương Cẩm Lynh không giấu được những rụt rè. Thời điểm đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn ác ý cho rằng nữ diễn viên bị giới làm phim quay lưng. Đối diện với điều này, Dương Cẩm Lynh phủ nhận: "Hoàn toàn không có chuyện tôi không có phim để đóng, hay các đạo diễn, nhà sản xuất quay lưng. Nói như vậy là phụ lòng rất nhiều anh chị em trong nghề vẫn luôn yêu quý, tôn trọng và tin tưởng vào khả năng diễn xuất của tôi. Ở thời điểm đó, tôi cảm thấy chưa đủ tự tin để đứng trước ống kính và đối diện với khán giả".

Chính vì sự thiếu tự tin ấy, vai diễn ngắn Ngọc Mai trong Nợ đời vay trả vô tình trở thành một bước đệm để cô tìm lại cảm giác làm nghề. Thời lượng vai diễn ngắn giúp cô giảm bớt áp lực, nhưng không vì thế mà tính chất nhân vật nhẹ đi.

Dương Cẩm Lynh cho biết cô mang những thăng trầm từng trải qua trong cuộc sống để hóa thân vào nhân vật Mai, mong khán giả có thể thấu hiểu câu chuyện của nhân vật. Nữ diễn viên xem những giọt nước mắt trên phim như một cách trút bỏ đi những dồn nén, áp lực tâm lý mà mình phải gánh chịu ngoài đời.