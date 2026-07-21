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Đường dẫn cao tốc hỏng nặng, mất an toàn

Trương Thuận
Trương Thuận

Hai làn dành cho xe máy trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua xã Tân Nhựt, TP.HCM, hiện xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường bị trũng sâu, bong tróc lớp nhựa, nước đọng lâu ngày gây lầy lội.

Đáng nói, dù đây là làn đường dành cho xe máy nhưng nhiều xe tải và ô tô thường xuyên chạy vào khiến mặt đường ngày càng hư hỏng nặng hơn. Người đi xe máy qua đây phải liên tục né tránh các vũng nước và những viên đá lởm chởm, dễ xảy ra va quẹt với các phương tiện khác, nhất là vào giờ cao điểm.

Đường dẫn cao tốc hỏng nặng, mất an toàn- Ảnh 1.
Đường dẫn cao tốc hỏng nặng, mất an toàn- Ảnh 2.

Làn xe máy đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, xã Tân Nhựt, xuống cấp

Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Không chỉ tuyến đường trên, mặt đường Phạm Đăng Giảng, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, cũng bị bong tróc và lún nhiều chỗ, nguy cơ xảy ra tai nạn cho người chạy xe máy, nhất là ban đêm.

Đường dẫn cao tốc hỏng nặng, mất an toàn- Ảnh 3.
Đường dẫn cao tốc hỏng nặng, mất an toàn- Ảnh 4.

Mặt đường Phạm Đăng Giảng, P.Bình Hưng Hòa, bong tróc, đầy ổ gà

Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Đề nghị cơ quan chức năng sửa chữa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để đảm bảo an toàn giao thông.


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