Đường dây làm giả hồ sơ xe phân khối lớn ở Nha Trang hoạt động thế nào?

Hợp thức hóa "xe lậu"

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, trú tại P.Phước Hải, TP.Nha Trang) là thành viên hội xe phân khối lớn tại TP.Nha Trang. Nắm bắt được nhu cầu mua xe của những người chơi, Thanh đã mua xe không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ của Vak (chưa xác định lai lịch) và Lê Chí Thành. Thanh trả tiền mua xe vào tài khoản ngân hàng theo chỉ định của Vak và Thành.

Để hợp thức hóa "xe gian", từ tháng 11.2022 - 1.2023, Thanh đã đặt mua 10 bộ hồ sơ xe mô tô giả của Huy (chưa xác định được lai lịch, trú tại TP.HCM), có tài khoản mạng xã hội Zalo tên "Quang Huy Trần" với giá từ 40 – 60 triệu đồng/1 bộ.

Phương thức thanh toán, khi nhận được hồ sơ xe giả, Thanh sẽ chuyển tiền từ tài khoản của mình đứng tên đến tài khoản số 6666002999 mở tại Ngân hàng SeABank mang tên Nguyễn Thị Linh theo yêu cầu của Huy. Sau khi nhận được hồ sơ từ Huy, Thanh nhờ Phạm Sanh Thiện đến Chi cục thuế TP.Nha Trang khai báo và nộp thuế. Tiếp đến, Thanh mang hồ sơ cùng phương tiện xe đến Đội CSGT, Trật tự - Công an TP.Nha Trang để đăng ký và được cấp biển kiểm soát (BKS) xe cùng Chứng nhận đăng ký xe.

Như trường hợp xe mô tô được cấp BKS79A1-022.37. Năm 2019, Thanh mua 1 xe mô tô nhãn hiệu Harley davidson road king cvo không có giấy tờ của Vak với giá 440 triệu đồng. Đầu tháng 11.2022, thông qua Nguyễn Thái Dương, Thanh trực tiếp liên lạc với Huy mua 1 bộ hồ sơ xe giả với giá 60 triệu đồng. Sau đó, Thanh thuê Phạm Sanh Thiện đi đóng thuế trước bạ rồi Thanh tự đem xe mô tô cùng giấy tờ xe đến Đội CSGT, Trật tự - Công an TP.Nha Trang làm thủ tục đăng ký xe và được cấp BKS 79A1-022.37 cùng Chứng nhận đăng ký xe mang tên Thanh. Ngày 29.11.2022, Thanh bán xe này với giá 720 triệu đồng.

Tại Việt Nam phong trào đi mô tô phân khối lớn ngày càng tăng (ảnh diễu hành mô tô tại TP.Nha Trang đầu năm 2025) ẢNH: Mai Nguyên

Với cách tương tự, xe mô tô nhãn hiệu Gold Wing màu xám không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc được Thanh mua với giá 540 triệu đồng cũng được "phù phép" để có BKS 79A1-022.78 trong năm 2022. Đến ngày 7.2.2023, Thanh bán xe mô tô này với giá 755 triệu đồng.

Qua điều tra, từ năm 2019 –1.2023, Thanh đã mua 9 xe mô tô không rõ nguồn gốc, mua hồ sơ xe giả, đi nộp thuế, làm thủ tục đăng ký xe và được cấp BKS và Chứng nhận đăng ký cho 8 xe mô tô; cấp BKS cho 1 xe mô tô. Sau đó, thông qua một phòng công chứng ở Nha Trang, Thanh lập hợp đồng bán xe cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản.

Đường đi của lòng vòng của "xe lậu"

Đối với xe mô tô được cấp BKS 79A1-023.07, đầu tháng 12.2022, Hứa Đình Nhân nhờ Thanh hợp thức hóa hồ sơ xe mô tô nhãn hiệu Harley Davidson cho Phạm Hữu Long (trú tỉnh Quảng Nam), Thanh đồng ý với giá 250 triệu đồng và yêu cầu Long đem xe vàoTP.Nha Trang để nhờ người đứng tên, sau đó sẽ làm thủ tục bán lại cho Long.

Sau đó, Thanh mua 1 bộ hồ sơ xe giả của Huy với giá 40 triệu đồng. Thanh nhờ người đứng tên hộ và đi đóng thuế như các lần trước đó. Tiếp đến, Thanh đưa xe mô tô cùng giấy tờ xe đi làm thủ tục như các lần trước và được cấp BKS 79A1 -023.07 cùng Chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Văn Thuận (em ruột Thanh). Ngày 7.2.2023, Thanh làm hợp đồng mua bán xe mô tô này từ Thuận sang cho Long.

Để hợp thức chuyển đổi vùng, Long đã đem hồ sơ xe mô tô đến Công an P.Điện Phương, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để làm thủ tục đăng ký chuyển đổi xe mô tô. Tuy nhiên, Công an tỉnh Quảng Nam phản hồi hồ sơ không hợp lệ.

Hồ sơ không "trót lọt", Long điện cho Thanh thì được "mách nước" đem xe vào TP.HCM sẽ đăng ký được. Được chỉ cách, Long tiếp tục nhờ Nhân tìm người ở TP.HCM đứng tên đăng ký chuyển đổi xe. Nhân điện thoại cho Nguyễn Hoàng Lai ở TP.HCM nhờ đứng tên đăng ký chuyển đổi và được Lai đồng ý.

Sau đó, Long làm thủ tục chuyển nhượng xe mô tô trên cho Lai. Lai đã đem xe mô tô cùng giấy tờ đến Đội CSGT Quận 7, TP.HCM để làm thủ tục đăng ký xe và được cấp BKS 59A3-448.54, sau đó đưa xe này cùng và giấy đăng ký xe cho Long quản lý, sử dụng.

Nhiều cán bộ vướng lao lý vì đường dây xe phân khối lớn

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT kết luận, để có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng từ 2019 - 1.2023, Nguyễn Văn Thanh đã mua 9 xe mô tô không rõ nguồn gốc và giúp Phạm Hữu Long hợp thức 1 xe mô tô không rõ nguồn gốc. Để thực hiện hành vi này, Thanh móc nối với Huy làm giả 10 bộ hồ sơ xe, với 30 tài liệu giả. Sau đó, Thanh sử dụng các hồ sơ xe giả này đi làm thủ tục đăng ký xe và được cấp BKS và Chứng nhận đăng ký xe mô tô.

Đến thời điểm bị tạm giam, Thanh đã bán xe mô tô cho 4 cá nhân với giá lần lượt: xe 79A-022.37 giá 720 triệu đồng; xe mô tô79A1-022.78 giá 755 triệu đồng; xe mô tô79A1-022.63 giá 660 triệu đồng; xe mô tô 79A1-022.83 giá 440 triệu đồng. Kết luận nêu rõ, Thanh đã chiếm đoạt của 4 cá nhân trên tổng số tiền hơn 2,57 tỉ đồng.

Trong vụ án này, công an nhận định, Phạm Hữu Long biết rõ xe mô tô BS 79A1-023.07 là xe không hợp pháp nhưng để hợp thức hóa xe, Long đã nhờ Thanh làm 1 bộ hồ sơ xe giả để đi đăng ký xe và được cấp Chứng nhận đăng ký xe mô tô cùng BS. Sau đó, Long làm thủ tục mua bán xe, rút hồ sơ xe và sử dụng để chuyển đổi vùng cho xe.

Quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ đăng ký phương tiện, cấp Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, công an nhận định: Mai Trần Chính (Phó đội trưởng Đội CSGT, Trật tự - Công an TP.Nha Trang); Trần Quang Hưng (cựu Đội trưởng Đội CSGT, Trật tự - Công an TP.Nha Trang); Kiều Tiến Dũng (cựu Phó đội trưởng Đội CSGT, Trật tự - Công an TP.Nha Trang) đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ đăng ký xe nên không phát hiện hồ sơ xe giả do Nguyễn Văn Thanh nộp, dẫn đến cấp BKS, Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 9 xe mô tô không đúng quy định.

Trong đó, Mai Trần Chính đã tham mưu, đề xuất ký cấp Chứng nhận đăng ký xe mô tô và BKS cho 4 xe mô tô 79A-022.37, 79A1-022.83, 79A1-022.78 và 79A1-022.63, gây thiệt hại số tiền hơn 2,57 tỉ đồng; Trần Quang Hưng đã tham mưu, đề xuất ký cấp Chứng nhận đăng ký xe và BKS cho 2 xe mô tô 79A1-022.78 và 79A1-022.63, gây thiệt hại số tiền là 1,415 tỉ đồng; Kiều Tiến Dũng đã tham mưu, đề xuất ký cấp Chứng nhận đăng ký xe mô tô và BKS cho 2 xe mô tô 79A-022.37 và 79A1-022.83, gây thiệt hại số tiền là 1,16 tỉ đồng.

Với các hành vi trên, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Thanh (bị bắt tạm giam ngày 3.6.2023) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS và tội "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 341 BLHS.

Bị can Mai Trần Chính (sinh1984, thường trú tại TP.Nha Trang; bị bắt tạm giam ngày 19.7.2024) đã phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điểm c khoản 3 Điều 360 BLHS.

Bị can Trần Quang Hưng (sinh 1968, trú TP.Nha Trang) và Kiều Tiến Dũng (1971, trú H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điểm c khoản 2 Điều 360 BLHS. Bị can Phạm Hữu Long (sinh 1984, trú H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã phạm tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 1 Điều 341 BLHS. Bị can Hưng, Dũng và Long bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong vụ án này, đối với Huy và Vak, 2 đối tượng bán xe và giấy tờ xe giả cho Thanh hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau.