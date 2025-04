Xét xử đường dây xe gian phân khối lớn ở Nha Trang

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ở P.Phước Hải, TP.Nha Trang) là thành viên hội xe phân khối lớn tại TP.Nha Trang. Nắm bắt nhu cầu mua xe của những người chơi, Thanh đã mua xe không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ của Vak (chưa xác định lai lịch) và Lê Chí Thành. Thanh trả tiền mua xe vào tài khoản ngân hàng theo chỉ định của Vak và Thành.

Để hợp thức hóa xe gian, từ tháng 11.2022 - 1.2023, Thanh đặt mua 10 bộ hồ sơ xe mô tô giả của Huy ở TP.HCM (chưa xác định được lai lịch), có tài khoản mạng xã hội Zalo tên "Quang Huy Trần" với giá từ 40 - 60 triệu đồng/bộ.

Sau khi nhận được hồ sơ xe giả, Thanh chuyển tiền từ tài khoản của mình đến tài khoản số 6666002999 mở tại Ngân hàng SeABank mang tên Nguyễn Thị Linh theo yêu cầu của Huy. Có hồ sơ giả, Thanh nhờ người mang đến Chi cục Thuế TP.Nha Trang khai báo và nộp thuế. Tiếp đến, Thanh mang hồ sơ cùng xe đến Đội CSGT - Trật tự, Công an TP.Nha Trang để đăng ký và được cấp biển số xe cùng giấy chứng nhận đăng ký xe.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT kết luận khoảng từ năm 2019 - 1.2023, Nguyễn Văn Thanh đã mua 9 xe mô tô không rõ nguồn gốc và giúp Phạm Hữu Long hợp thức 1 xe mô tô không rõ nguồn gốc. Để thực hiện hành vi này, Thanh móc nối với Huy làm giả 10 bộ hồ sơ xe, với 30 tài liệu giả. Sau đó, Thanh sử dụng các hồ sơ xe giả này đi làm thủ tục đăng ký xe và được cấp biển số xe và giấy chứng nhận đăng xe mô tô, rồi bán cho nhiều cá nhân khác để thu lợi bất chính hơn 2,57 tỉ đồng.

Với các hành vi trên, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Thanh (bị bắt tạm giam ngày 3.6.2023) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Ngoài ra còn có 3 bị can khác nguyên là Đội trưởng và Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an TP.Nha Trang cũng bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".