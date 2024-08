Tiêu thụ xe gian, bị khởi tố

Ngày 17.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tô Quảng (30 tuổi, ngụ ấp Chợ Mới, TT.Hưng Lợi, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở, cửa hàng của Quảng để tiếp tục điều tra vụ án tiêu thụ xe gian.

Bị can Tô Quảng bị khởi tố, bắt tạm giam C.T.V

Theo hồ sơ của công an, khoảng tháng 6.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được đơn tố giác của bà M.T.V (ngụ tỉnh Trà Vinh) về việc bị Nguyễn Trung Kiên (34 tuổi, ngụ ấp Phước An A, xã Mỹ Phước, H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một ô tô trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ lời khai của Kiên, mở rộng điều tra, công an xác định ô tô của bà V. bị mang đi cầm cố tại cửa hàng Tô Quảng (ở xã Thạnh Phú, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Bị can Tô Quảng sau khi nhận cầm cố đã tiếp tục bán ô tô nói trên, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ tiêu thụ xe gian đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra, làm rõ.