Đường dây lô đề 2.000 tỉ lớn nhất miền Tây bị triệt phá ra sao?

Dân tố giác đường dây cờ bạc nghìn tỉ

Ngày 15.1, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thông tin liên quan đến việc triệt phá đường dây lô đề 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên (56 tuổi, ngụ 710A Phan Tôn, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) cùng đồng phạm tổ chức. Đường dây lô đề này bị triệt phá ngày 5.6.2021, đến nay Công an tỉnh An Giang đã xác định hơn 100 đối tượng có liên quan, trong đó công an đã tiến hành khởi tố gần 50 bị can, bắt tạm giam hơn 10 bị can. Công an tỉnh An Giang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án.

Đại tá Nơi cho biết, sau khi Công an tỉnh An Giang phá nhiều vụ án lớn, trong đó có vụ án buôn lậu của “trùm buôn lậu” Mười Tường (Thanh Niên đã thông tin) và triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, cờ bạc thì đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã nhận được nhiều tin tố giác của người dân về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề của Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng phạm, khiến nhiều gia đình phải rơi vào cảnh nợ nần, khó khăn vì tham gia lô đề do đường dây này tổ chức. Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã mở chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây này. Mặt khác, do tính chất phức tạp của chuyên án nên đích thân giám đốc Công an tỉnh An Giang làm Trưởng ban chuyên án, đồng thời trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác phá án.

Cụ thể, sau thời gian cử trinh sát bí mật theo dõi, sáng 5.6.2021, đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng Công an tỉnh An Giang khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và 10 địa điểm có liên quan khác tại TP.Long Xuyên và các huyện: Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, bắt quả tang các đối tượng đang tổng hợp các phơi ghi lô đề để tổng hợp thắng thua và chi tiền, trong đó có Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (63 tuổi) và Huỳnh Sĩ Nguyên (43 tuổi, cùng trú TP.Long Xuyên). Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức ghi lô đề ăn tiền như: máy fax, máy in, máy tính, khoảng 100 điện thoại; hơn 5 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Qua sao kê hàng trăm tài khoản liên quan đến đường dây đã thu thập được, Công an tỉnh An Giang xác định số tiền giao dịch ăn thua của đường dây lô đề này hơn 2.000 tỉ đồng. Đó cũng là số tiền giao dịch cờ bạc “khủng” nhất ở miền Tây được triệt phá cho đến nay.

“Đánh án” bất ngờ

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, đường dây lô đề hơn 2.000 tỉ đồng do nhóm của Nguyễn Thị Thủy Liên tổ chức là một trong các vụ tệ nạn xã hội, cờ bạc điển hình được Công an tỉnh An Giang triệt phá trong năm 2021. Vụ việc này đã diễn ra từ nhiều năm và các đối tượng có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án và tập trung đấu tranh trong thời gian dài.





Để che mắt cơ quan công an, những đối tượng cầm đầu trong đường dây đã thành lập nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhằm trưng bày sản phẩm mẫu cho khách đến xem, tham quan tìm hiểu sản phẩm. Tuy nhiên, các cơ sở, doanh nghiệp này không hoạt động mua bán như thường thấy mà nhằm “núp bóng” để giao dịch tiền lô đề thắng thua hằng ngày. Nhóm này cũng có mối quan hệ xã hội rất rộng nên việc đấu tranh, phát hiện khá gian nan. Để tránh bị phát hiện, đường dây cờ bạc này đã tổ chức thành nhiều tầng nấc người bán lô đề trung gian, dàn trải từ thành thị đến nông thôn ở nhiều huyện, nhiều tỉnh để tổ chức đánh bạc.

Thủ đoạn của đường dây này là vào buổi sáng hằng ngày, nhóm cầm đầu đường dây sẽ nhận kết quả tổng kết số lô đề từ các “chân rết” và sử dụng công nghệ thông tin thực hiện các giao dịch liên quan đến việc cờ bạc hoặc thực hiện hành vi phạm tội.

Để phá án, lực lượng Công an tỉnh An Giang không chọn thời gian phá án vào giờ xổ số buổi chiều. Bởi lẽ các đối tượng trong đường dây bố trí người canh khu vực nhà các đối tượng rất chặt chẽ, đồng thời có lắp camera theo dõi và bố trí nhiều lớp cửa để đề phòng lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Thay vào đó, ban chuyên án đã chọn thời gian phá án vào lúc 8 giờ sáng, lúc các đối tượng tổng kết kết quả xổ số của ngày trước đó để chuyển tiền và ít chú ý đề phòng công an.