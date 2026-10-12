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    Đường Đinh Tiên Hoàng nối dài dải phân cách ngăn ùn ứ: Người dân nói gì?

    Đường Đinh Tiên Hoàng nối dài dải phân cách ngăn ùn ứ: Người dân nói gì?

    Nhật Thịnh - Vũ Phượng

    Sau 3 ngày thí điểm nối dài dải phân cách trên đường Đinh Tiên Hoàng, tình trạng ùn ứ tại giao lộ Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh giảm rõ rệt. Người dân đánh giá tích cực về thay đổi này, dù một số khu vực lân cận vẫn đông xe vào giờ cao điểm.

    Ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ 30 ngày 12.10.2026, dải phân cách mới đã ngăn các phương tiện băng ngang vào đường Nguyễn Phi Khanh, hạn chế xung đột giao thông tại giao lộ.

    Đến khoảng 8 giờ, lượng xe tăng cao nhưng vẫn di chuyển tương đối ổn định, không xảy ra ùn ứ kéo dài như trước. Tuy nhiên, dòng xe chờ đèn đỏ tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải vẫn kéo dài, chen kín trên cầu Bông.

    Đường Đinh Tiên Hoàng nối dài dải phân cách ngăn ùn ứ: Người dân nói gì? - Ảnh 1.

    Ghi nhận tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng vào sáng 12.10

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đáng chú ý, khu vực giao lộ chỉ còn 1 thanh niên xung phong hướng dẫn giao thông, không cần lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết như trước. Cơ quan chức năng cũng lắp biển cấm quay đầu ở cuối dải phân cách nhằm ngăn phương tiện tìm cách rẽ vào đường Nguyễn Phi Khanh.

    Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tình trạng ùn ứ trước đây có liên quan đến việc điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, khiến lượng xe đổ về đường Đinh Tiên Hoàng tăng cao.

    Trong khi đó, các phương tiện đi thẳng và băng ngang vào đường Nguyễn Phi Khanh thường xuyên giao cắt, làm giảm khả năng thoát xe. Từ ngày 10.10, TP.HCM thí điểm nối dài dải phân cách trên đường Đinh Tiên Hoàng để hạn chế xung đột và cải thiện giao thông tại khu vực.

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