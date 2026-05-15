Dương Dương gây sốt với vai Triển Chiêu, Chương Nhược Nam gây tranh cãi

An Hạ
15/05/2026 08:44 GMT+7

Diễn viên Trung Quốc Dương Dương gây sốt khi vào vai cao thủ võ thuật Triển Chiêu trong phim 'Vũ lâm linh'.

Dương Dương trở thành tâm điểm chú ý những ngày qua khi đảm nhận vai nam hiệp Triển Chiêu trong bộ phim võ hiệp Vũ lâm linh. Tác phẩm phát sóng trên CCTV-8 và Youku, nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Sina, Vũ lâm linh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tam hiệp ngũ nghĩa. Bộ phim xoay quanh hành trình điều tra âm mưu phản loạn của Triển Chiêu cùng các nhân vật Hoắc Linh Lung (Chương Nhược Nam thủ vai) và Bạch Ngọc Đường (Phương Dật Luân thủ vai).

Màn tái xuất dòng phim võ hiệp của Dương Dương thu hút sự quan tâm từ khán giả Trung Quốc

Dương Dương gây chú ý với hình tượng mới

Ngay từ khi dự án công bố dàn diễn viên, việc Dương Dương vào vai Triển Chiêu đã thu hút sự chú ý từ khán giả yêu thích dòng phim võ hiệp. Trên Weibo, nhiều khán giả dành lời khen cho tạo hình “ngự miêu” của Dương Dương với tóc buộc cao và phong thái lạnh lùng. Theo Tencent news, không ít ý kiến nhận xét nam diễn viên mang lại cảm giác “kiếm hiệp cổ điển”, gợi nhớ hình tượng anh hùng trong các phim võ thuật Hoa ngữ đời trước.

Theo Sina, khán giả đánh giá phần võ thuật của phim hạn chế lạm dụng kỹ xảo, thay vào đó chú trọng cảm giác thực chiến và chuyển động thật. Đặc biệt, cảnh chiến đấu dưới mưa của nhân vật Triển Chiêu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bên cạnh Dương Dương, nữ diễn viên Chương Nhược Nam cũng nhận nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai Hoắc Linh Lung. Đây được xem là lần hiếm hoi cô thử sức với dòng phim võ hiệp sau thời gian dài gắn với các vai diễn ngôn tình hiện đại.

Nhân vật Hoắc Linh Lung không xuất hiện trong nguyên tác Tam hiệp ngũ nghĩa mà được xây dựng mới cho phim. Nhà sản xuất cho biết ê kíp lựa chọn Chương Nhược Nam vì đánh giá cô có hình ảnh trẻ trung và năng lượng phù hợp với vai nữ hiệp.

Dương Dương nhận nhiều lời khen với tạo hình nam hiệp Triển Chiêu trong phim Vũ lâm linh

Tuy nhiên, trái với phần lớn lời khen dành cho Dương Dương, Chương Nhược Nam lại vướng nhiều tranh cãi liên quan đến diễn xuất hình thể và lời thoại. Theo các chủ đề thảo luận trên Weibo và Douban, không ít khán giả nhận xét động tác võ thuật, biểu cảm và cách thể hiện của nữ diễn viên còn thiếu lực, tạo cảm giác yếu ớt trong nhiều phân đoạn hành động.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách phát âm và nhả chữ của Chương Nhược Nam chưa đủ rõ ràng, khiến lời thoại bị mờ và thiếu điểm nhấn. Nhiều ý kiến nhận xét người xem khó theo dõi lời thoại nếu không bật phụ đề. Ngoài ra, cũng có bình luận cho rằng nữ diễn viên phù hợp với phim hiện đại hơn là dòng phim cổ trang võ hiệp, vì khí chất và phong cách diễn xuất bị cho là “lạc quẻ” so với tổng thể bộ phim.

Dù vậy, ở chiều ngược lại, một số khán giả cũng nhận định nhân vật Hoắc Linh Lung vốn không phải nữ hiệp dày dạn giang hồ ngay từ đầu, mà là tiểu thư của Linh Lung sơn trang lần đầu bước chân vào võ lâm. Vì vậy, dáng vẻ mềm mại và có phần yếu ớt được cho là phù hợp với quá trình phát triển tâm lý nhân vật.

Giới quan sát nhận định sức hút của Vũ lâm linh cho thấy dòng phim võ hiệp truyền thống vẫn còn chỗ đứng với khán giả trẻ, đặc biệt khi được đầu tư vào bối cảnh, phục trang và các màn hành động. Trong đó, màn tái xuất của Dương Dương với hình tượng anh hùng cổ trang tiếp tục là yếu tố tạo nên sức nóng lớn cho dự án.

Dương Dương bị so diễn xuất với Hoàng Cảnh Du

Khán giả so sánh Dương Dương và Hoàng Cảnh Du khi cả hai cùng đóng vai lính cứu hỏa. Hoàng Cảnh Du được khen ngợi thể hiện tốt tính chất công việc này, còn diễn xuất của Dương Dương bị chê là khoa trương, màu mè.

