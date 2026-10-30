Dương Hồng Loan: Mối duyên với âm nhạc và cuộc 'đổi đời' nhờ ca khúc 'Duyên phận'

Trước khi trở thành ca sĩ bolero nổi tiếng, Dương Hồng Loan từng trải qua không ít thăng trầm với nghề. Nhắc đến kỷ vật gắn với hành trình làm nghệ thuật, nữ ca sĩ 8X nhớ đến tấm ánh cũ từ lúc học lớp 4. Theo cô, đây là món đồ mà bản thân luôn cẩn thận suốt nhiều năm trời. Đó là lần đầu nữ ca sĩ tập văn nghệ và được cô giáo dắt đi thi vòng huyện, cùng các bạn xuất sắc đoạt giải nhất với phần thưởng là 15 quyển sách thiếu nhi.

Nhắc về kỷ vật này, Dương Hồng Loan cho biết: “Tấm ảnh dù đã phai màu nhưng tôi luôn mang theo. Đó là thời điểm tôi được đi tập văn nghệ, được đi thi và giành giải nhất. Đây là kỷ niệm, dấu mốc đầu tiên để tôi đến với âm nhạc”.

Đến với âm nhạc, Dương Hồng Loan luôn cố gắng hết mình và chưa bao giờ mong cầu điều gì cho riêng mình Ảnh: NSX

Dương Hồng Loan bồi hồi nhớ lại tình yêu âm nhạc của mình nảy nở từ rất sớm, khi mới 3-4 tuổi đã không biết mắc cỡ là gì, thường đứng trên chiếc bàn gỗ trong các buổi tiệc gia đình để hát. Tình yêu ấy tiếp tục được nuôi dưỡng qua những năm tháng học sinh khi cô luôn giơ tay hát đầu tiên trong lớp, rồi đứng trên bục trường vào các buổi chào cờ. Đối với giọng ca bolero, đó chính là những bước đệm tự nhiên nhất mang đến cho cuộc sống vô vàn niềm vui.

Dù bén duyên với âm nhạc từ sớm nhưng khi trưởng thành, Dương Hồng Loan lại chọn rẽ hướng sang một con đường khác - theo học ngành Công nghệ thông tin. Lý giải về điều này, nữ ca sĩ bộc bạch thời điểm đó, cô chưa hình dung ra rằng khi trở thành một ca sĩ sẽ như thế nào. Thay vào đó, cô theo đuổi đam mê một cách thuần túy. “Có chương trình nào bản thân thấy phù hợp thì tôi sẽ tham gia. Chưa bao giờ tôi bước chân lên thị xã hay thành phố lớn để biết mô hình âm nhạc sẽ như thế nào”, cô nói.

Cuộc hội ngộ với âm nhạc của Dương Hồng Loan

Dù rẽ hướng, nhưng cuối cùng mối duyên lại đưa Dương Hồng Loan trở về với âm nhạc. Cô chia sẻ khi bước chân lên TP.HCM vào đầu những năm 2000, bản thân gặp không ít bỡ ngỡ khi phát hiện mình phát âm sai nhiều, thiếu hơi và cần phải trau dồi. Nhận thức được điều đó, giọng ca 8X đã kiên trì theo học thêm 2 năm thanh nhạc và luyện thanh để hoàn thiện kỹ năng của mình.

Mới đây, Dương Hồng Loan góp mặt trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Khi được hỏi về phản ứng của gia đình, Dương Hồng Loan ngay từ khi còn bé, người thân đã thấy sự mạnh dạn của cô khi đứng biểu diễn tự tin trước nhiều người nên khi hay tin nữ ca sĩ chọn con đường âm nhạc, người thân tuy hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn ủng hộ quyết định này của cô.

Chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã đưa cô bước lên những sân khấu chuyên nghiệp lớn, nơi ca khúc Duyên phận trở thành dấu ấn đặc biệt, đưa tên tuổi của Dương Hồng Loan đến gần hơn với khán giả. Theo giọng ca 8X, nhờ màn “đổi đời” này, cô dần ổn định về tài chính, tiếp tục theo đuổi đam mê khi có cơ hội biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn và duy trì hoạt động nghệ thuật đến hiện tại.

Dương Hồng Loan bộc bạch rằng cô luôn xem âm nhạc là một cơ duyên may mắn lớn và bản thân chưa bao giờ mong cầu điều gì cho riêng mình, chỉ biết cố gắng hết mình cống hiến bằng sự chân thành, mộc mạc nhất.